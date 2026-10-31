El Borussia Dortmund – Real Betis se juega el miércoles 4 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.
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- Partido: Borussia Dortmund – Real Betis
- Competición: Champions League, jornada 4
- Fecha: miércoles 4 de noviembre
- Hora: 21:00 (hora peninsular)
- Canal de TV: Pendiente de confirmar
- Estadio: Signal Iduna Park (Dortmund)
El Borussia Dortmund se enfrenta al Real Betis en la jornada 4 de la Champions League en el Signal Iduna Park. El equipo local, actualmente en 13ª posición con 6 puntos tras 3 partidos, ha anotado 5 goles y ha recibido 4. En sus últimos 3 encuentros, ha logrado 2 victorias y 1 derrota. Por su parte, el Real Betis ocupa el 5º lugar con 9 puntos, habiendo marcado 7 goles y encajado 4. El conjunto verdiblanco llega en un gran momento, con 3 victorias consecutivas en sus últimos partidos.
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Así llegan los equipos
- Borussia Dortmund: 13º con 6 puntos en 3 partidos (5 goles a favor y 4 en contra); en sus últimos 3 partidos: 2 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-D-V)
- Real Betis: 5º con 9 puntos en 3 partidos (7 goles a favor y 4 en contra); en sus últimos 3 partidos: 3 victorias, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V-V-V)
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