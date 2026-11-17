El lanzamiento del esperado videojuego Grand Theft Auto 6 (GTA 6) está generando una expectación sin precedentes a nivel mundial. Las previsiones apuntan a que no solo dominará el ocio, sino que también tendrá un impacto significativo en la economía debido a un absentismo laboral masivo. Se estima que más de 1,5 millones de personas podrían ausentarse de sus puestos de trabajo durante el día de su estreno.

Lee tambien: El comercio autónomo pierde fuerza en España: el sector podría perder 140.000 trabajadores en una década

Esta situación podría traducirse en pérdidas económicas que superarían los 1.000 millones de dólares en una sola jornada, convirtiéndose en un desafío para múltiples industrias. El sector tecnológico, en particular, se perfila como el más afectado por la masiva fuga de empleados decididos a sumergirse en el universo del juego desde el primer momento.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Medidas proactivas ante el lanzamiento

Algunas compañías han decidido tomar medidas proactivas ante el fenómeno. La empresa tecnológica Logitech ha anunciado que ofrecerá un día libre remunerado a sus más de 5.000 trabajadores en todo el mundo para que puedan disfrutar del lanzamiento de GTA 6 sin afectar a sus obligaciones laborales.

Lee tambien: Un nuevo modelo de financiación: cómo Cataluña podría obtener un trato privilegiado dentro de un sistema común

La expectación ha llegado a tal punto que incluso instituciones militares han lanzado ofertas inéditas. En una base de Fort Stewart, un batallón del ejército de Estados Unidos ha propuesto a sus miembros un acuerdo sorprendente: cuatro días libres para jugar a cambio de extender su contrato de servicio por dos años más. De los 130 soldados que cumplían los requisitos para acogerse a la medida, 20 ya han firmado el acuerdo.

Impacto económico del videojuego

El impacto económico del videojuego no solo se mide en pérdidas por absentismo, sino también en los ingresos generados por el propio juego. Solo en su fase de preventa, GTA 6 ha acumulado la asombrosa cifra de 942 millones de dólares, evidenciando la enorme base de fans que esperan ansiosos su llegada.

Las proyecciones para los primeros 60 días son todavía más espectaculares. Se estima que los ingresos podrían alcanzar una cifra equivalente a la valoración del Real Madrid o el doble de lo que Disney pagó en su día por la franquicia Star Wars. Estos datos lo posicionan como uno de los productos de entretenimiento más rentables de la historia, mucho antes de estar disponible para el público.

A solo una semana de su estreno, la expectación es máxima. El mundo se prepara para un evento que paralizará la rutina de millones de personas y cuyas consecuencias, tanto sociales como económicas, comenzarán a ser visibles muy pronto.