La constante subida del coste de la vida ha llevado a que el ahorro se convierta en una prioridad fundamental para los consumidores ante la inminente llegada de las fiestas navideñas, un periodo en el que el desembolso familiar suele dispararse. Según el último informe elaborado por Aldi sobre las compras de alimentación para estas celebraciones en España, el 71% de los hogares adelantan la adquisición de sus productos con al menos una semana de antelación con el objetivo de conseguir precios más bajos y proteger la economía doméstica.

Lee tambien: Black Friday: españoles ajustan su presupuesto a 370€ de media

El adelanto de las compras y el presupuesto previsto para las fiestas

El estudio, basado en un cuestionario realizado a una muestra de 1.300 personas mayores de edad, refleja que anticipar las adquisiciones de alimentación antes del arranque oficial de la Navidad se ha consolidado como una de las principales estrategias de los ciudadanos. Las familias que optan por realizar sus pedidos con al menos siete días de margen señalan que este hábito reporta un triple beneficio en su gestión doméstica: facilita encontrar los productos concretos que buscan (51%), permite organizar mejor tanto las compras como las comidas festivas (50%) y posibilita obtener precios más económicos (48%).

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Respecto al desembolso económico estimado para llenar la despensa durante estas celebraciones, el documento indica que casi la mitad de los hogares españoles sitúa su presupuesto destinado a alimentos entre los 100 y los 300 euros. No obstante, la sensibilidad hacia el coste de los productos adquiere un peso determinante en esta campaña, hasta el punto de que el 60% de los ciudadanos encuestados asegura que el factor precio influirá más en sus decisiones de compra que durante el año anterior.

Lee tambien: Nador West Med: el nuevo puerto marroquí que desafía a los puertos españoles

El auge de la marca propia y las medidas activas de ahorro en el supermercado

En este contexto marcado por la búsqueda de contención presupuestaria, el análisis de Aldi pone de manifiesto que el supermercado habitual se afianza como el canal de distribución preferido por el 51% de las familias españolas para adquirir sus productos navideños. Los consumidores se decantan por su establecimiento de confianza impulsados principalmente por la relación calidad-precio (56%), la comodidad durante la experiencia de compra (43%) y la amplitud o variedad del surtido disponible (40%).

De forma paralela, los productos de marca propia consolidan su protagonismo en las celebraciones familiares y están ya presentes en las mesas navideñas del 81% de los hogares. Más aún, para el 60% de los consumidores encuestados, la marca de distribuidor supone la mitad o incluso más del total de su cesta de la compra para estas fechas. Esta tendencia se complementa con otras prácticas orientadas a optimizar el gasto: el 90% de las familias aplica de manera activa alguna medida de ahorro, entre las que sobresalen el aprovechamiento de ofertas (62%) y la planificación previa del menú (47%), poniendo especial atención en partidas relevantes del presupuesto festivo como el marisco y la carne.

La propuesta de la gama gourmet Special de Aldi frente a la subida de precios

En consonancia con este escenario de contención del gasto doméstico, la cadena de supermercados Aldi ha presentado una nueva edición de su gama gourmet Special, concebida bajo la premisa de «ofrecer menús de alta calidad sin comprometer la economía doméstica». Este surtido navideño se caracteriza por unos precios ajustados, dado que el 70% de los artículos que integran la gama Special se sitúan por debajo de los cinco euros, mientras que un 40% de las referencias tiene un coste inferior a los tres euros.

En total, el catálogo reúne más de 150 propuestas de marca propia desarrolladas «para simplificar la cocina y ofrecer opciones de calidad premium a precios asequibles en todos los supermercados de la cadena». Para la presente campaña, además, esta selección incorpora más de 60 novedades y nuevos sabores destinados a completar las mesas navideñas de los consumidores españoles sin necesidad de realizar un elevado desembolso económico.