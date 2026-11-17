El precio de la gasolina en Ceuta alcanza un mínimo de 1,534 euros por litro para la gasolina 95 este martes, 17 de noviembre de 2026, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Las dos estaciones ON365, en el muelle Alfau y la avenida Teniente General Muslera, comparten ese precio.

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El Ministerio recoge precios de 10 estaciones en Ceuta. La gasolina 95 tiene una media de 1,555 euros por litro, con un máximo de 1,594 euros. La media de la gasolina 98 es de 1,571 euros por litro y la del gasóleo A, de 1,723 euros.

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En el caso del diésel, el precio mínimo es de 1,699 euros por litro y el máximo, de 1,744 euros. La diferencia entre ambos extremos es de 0,045 euros por litro; en la gasolina 95, la distancia entre el mínimo y el máximo es de 0,060 euros.

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Las gasolineras más baratas hoy

La estación con el precio más bajo depende del carburante elegido. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, las dos estaciones ON365 encabezan los precios más bajos de gasolina 95 y diésel, mientras que Shell Muelle Dato ofrece la gasolina 98 más barata.

Gasolina 95

Las dos estaciones ON365 ofrecen la gasolina 95 a 1,534 euros por litro. A continuación se sitúan tres estaciones Shell, con un precio de 1,548 euros por litro:

ON365, muelle Alfau, s/n: 1,534 €/l .

. ON365, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,534 €/l .

. Shell Catena, avenida Martínez Catena, 6: 1,548 €/l .

. Shell Punta Almina, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,548 €/l .

. Shell Muelle Dato, avenida Muelle Dato, 8: 1,548 €/l.

Los precios de las dos ON365 están 0,021 euros por litro por debajo de la media de la gasolina 95 en Ceuta. Los de las tres estaciones Shell quedan 0,007 euros por debajo de esa media.

Gasolina 98

Shell Muelle Dato encabeza los precios de gasolina 98 con 1,548 euros por litro. Las dos estaciones ON365 le siguen con 1,564 euros:

Shell Muelle Dato, avenida Muelle Dato, 8: 1,548 €/l .

. ON365, muelle Alfau, s/n: 1,564 €/l .

. ON365, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,564 €/l .

. Shell Catena, avenida Martínez Catena, 6: 1,578 €/l .

. Shell Punta Almina, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,578 €/l.

El precio de Shell Muelle Dato está 0,023 euros por litro por debajo de la media de la gasolina 98. Entre la primera y la última estación de esta relación hay una diferencia de 0,030 euros por litro.

Diésel

Para el gasóleo A, las dos estaciones ON365 marcan 1,699 euros por litro. Las tres estaciones Shell siguientes tienen el mismo precio, 1,723 euros, que coincide con la media del carburante:

ON365, muelle Alfau, s/n: 1,699 €/l .

. ON365, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,699 €/l .

. Shell Catena, avenida Martínez Catena, 6: 1,723 €/l .

. Shell Punta Almina, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,723 €/l .

. Shell Muelle Dato, avenida Muelle Dato, 8: 1,723 €/l.

Las más caras

Según el Ministerio para la Transición Ecológica, dos estaciones Cepsa registran el precio más alto de gasolina 95 en Ceuta, con 1,594 euros por litro. La tercera estación Cepsa de esta relación marca 1,554 euros:

Cepsa, avenida González Tablas, s/n: 1,594 €/l .

. Cepsa, avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,594 €/l .

. Cepsa, avenida Juan de Borbón, 27: 1,554 €/l.

Las dos primeras superan en 0,039 euros por litro la media de gasolina 95. La estación de la avenida Juan de Borbón queda 0,001 euros por debajo de esa media.

Consejos

Antes de repostar, conviene comparar el precio del carburante que utiliza el vehículo y comprobar la dirección de la estación. Una misma gasolinera no ocupa necesariamente la misma posición para gasolina 95, gasolina 98 y diésel.

También puede resultar útil consultar el precio por litro antes de llenar el depósito y tener en cuenta la distancia hasta la estación elegida.

Fuente: precios de las gasolineras de Ceuta publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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