Un choque entre dos trenes de pasajeros en las proximidades de la Estación Central de Praga dejó este martes 46 heridos, cuatro de ellos en estado grave. El accidente, calificado de grave por el ministro de Transportes checo, Ivan Bednarik, ocurrió alrededor de las 07:00 horas cerca de un puente cercano a la terminal ferroviaria.

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El siniestro movilizó a los equipos de emergencia y provocó alteraciones en decenas de conexiones ferroviarias. Según informó la emisora Radio Praga, las causas del accidente aún se investigan.

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Investigación y atención a los heridos

Karel Kirs, portavoz de los servicios médicos de emergencia, señaló que varias personas resultaron gravemente heridas con riesgo de fallo en sus funciones vitales. Las labores de rescate concluyeron a media mañana, momento en el que investigadores policiales e inspectores ferroviarios iniciaron las pesquisas para esclarecer el origen y las circunstancias del impacto.

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El ministro Bednarik destacó que la atención a los afectados es la máxima prioridad y expresó su reconocimiento por la rápida respuesta de los equipos de socorro. «Les deseo a todos una pronta recuperación y agradezco a los servicios de emergencia su labor», manifestó el ministro, citado por Radio Praga.

Impacto en el tráfico ferroviario

El accidente alteró decenas de conexiones ferroviarias; sin embargo, el servicio en la Estación Central comenzó a recuperarse de forma parcial hacia el mediodía. Pese a ello, la compañía estatal Ferrocarriles Checos (ČD) advirtió de que la circulación podría seguir registrando incidencias.

«Las operaciones se estabilizarán gradualmente. Mientras tanto, les rogamos que prevean posibles retrasos», indicó el operador, que además anunció indemnizaciones para los pasajeros de ambos trenes por las lesiones y los daños materiales sufridos.