La deuda pública en España ha alcanzado un nuevo récord histórico al situarse en 1,767 billones de euros en septiembre, lo que representa un 100,3% del Producto Interior Bruto (PIB). Este incremento supone un aumento de 17.569 millones de euros en un solo mes y 57.000 millones más que hace un año. La cifra supera el umbral del 100% del PIB, tras dos meses por debajo de esa cota, con un 99,9% en julio y un 99,7% en agosto.

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El objetivo del Gobierno de cerrar el año 2026 con una ratio de deuda del 99,3% se aleja, y la situación se encuentra muy por encima de los niveles prudentes del 60% planteados por Bruselas para los próximos años. El Banco de España ha constatado que el mayor aumento del endeudamiento se registró en el Estado, que incrementó su deuda en 19.301 millones de euros, alcanzando los 1,616 billones, lo que equivale a un 91,8% del PIB. Desde que el Gobierno de coalición llegó al poder, la deuda ha aumentado en 552.000 millones de euros.

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Deuda por sectores

En cuanto a las Otras Unidades de la Administración Central, el saldo de deuda fue de 31.937 millones de euros, lo que representa un 1,8% del PIB y una disminución del 5,7% respecto al año anterior. La Seguridad Social, por su parte, registró un saldo de deuda de 136.176 millones de euros, un 7,9% más que el año anterior, representando un 7,7% del PIB. Este incremento se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar su desequilibrio presupuestario, provocado por el sistema de pensiones y otras prestaciones.

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Las comunidades autónomas lograron reducir su deuda, cerrando septiembre con 346.618 millones de euros, 2.268 millones menos que hace un año, lo que equivale a un 19,7% del PIB y una variación interanual del 2,3%. En contraste, la deuda de las corporaciones locales creció en 215 millones, alcanzando los 21.304 millones de euros, un 5,2% menos que el año anterior.

Evolución de la deuda por instrumentos

La mayor parte de la deuda se concentró en valores representativos, tanto a largo plazo, con 1.495.042 millones de euros, como a corto plazo, con 87.629 millones de euros. El resto se distribuyó en préstamos, que sumaron 178.814 millones de euros, y en efectivo y depósitos, con 5.669 millones de euros. En cuanto a la evolución de la deuda según instrumentos y plazos, los valores a largo plazo y los instrumentos con vencimiento inferior a un año registraron tasas de crecimiento interanuales positivas del 3,2% y el 23,4%, respectivamente. En contraste, los préstamos con vencimiento superior a un año se redujeron en un 3,7%.