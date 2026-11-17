El Consejo de Ministros ha aprobado una subida salarial del 4,5% para los empleados públicos en 2027. Esta medida, que afectará a 3 millones de trabajadores del sector público, entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

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El incremento salarial ya estaba previsto en el acuerdo firmado entre los sindicatos y el Ministerio de Función Pública en noviembre de 2025, y fue publicado en el Boletín Oficial del Estado a principios de este año. Según el acuerdo, en 2026 el incremento salarial fue del 2%, con un pago del 1,5% en 2026 y un 0,5% adicional en el primer trimestre de 2027, sujeto a la variación del IPC de 2026.

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Detalles del acuerdo salarial

El acuerdo marco establece un aumento global del 11% en los salarios de los trabajadores públicos para el periodo 2025-2028. Este incremento se distribuye en un 2,5% para 2025, un 1,5% para 2026 con un 0,5% adicional vinculado al IPC, un 4,5% para 2027 y un 2% para 2028.

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Para el año en curso, al incremento fijo del 1,5% ya aplicado se añadirá un 0,5% adicional si la inflación a final de año iguala o supera el 1,5%. Este ajuste se abonará en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos.

Impacto de las medidas gubernamentales

La subida salarial de los funcionarios forma parte de un conjunto de medidas que el Gobierno planea implementar antes de las elecciones generales de 2026. Junto con la revisión al alza del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027, se espera que estas acciones beneficien a cinco millones de trabajadores.

Además, la revalorización de las pensiones para 2027 incrementará la capacidad adquisitiva de aproximadamente quince millones de ciudadanos, según las estimaciones del presidente Pedro Sánchez en una entrevista reciente.