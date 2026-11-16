El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5,3% para 2027, lo que situará la cuantía en 1.286 euros brutos al mes en catorce pagas, equivalente a 18.004 euros brutos anuales. Este anuncio fue realizado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en declaraciones a La Sexta.

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Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó en una entrevista en Telecinco que también se aprobará un incremento salarial del 4,5% para los funcionarios. Estas medidas forman parte de una serie de iniciativas sociales que el Ejecutivo planea implementar antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

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Medidas fiscales y contexto electoral

La subida del SMI irá acompañada de medidas fiscales para evitar que la nueva cuantía tribute, elevando así el mínimo exento mediante ajustes similares a los realizados el año anterior. Estas medidas se enmarcan dentro de la estrategia del Gobierno de destacar sus políticas sociales, como el ajuste de las pensiones al IPC, en el periodo previo a las elecciones.

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Yolanda Díaz también anunció que no continuará en la carrera para ser secretaria general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que le permite centrarse en estos anuncios de política interna.

Reacciones y previsiones económicas

La subida del SMI supera la recomendación del comité de expertos, que había sugerido un aumento más modesto del 4,9%. Sin embargo, el Gobierno justifica su decisión en la previsión de inflación, que se sitúa en torno al 5,3%, aunque los expertos anticipan que se moderará a una media anual del 4%.

Con esta medida, aproximadamente 2,6 millones de personas que perciben el SMI verán un incremento de 65 euros mensuales en sus ingresos a partir de enero. En cuanto a los funcionarios, el aumento del 4,5% ya estaba acordado con los sindicatos en noviembre de 2025 y fue publicado en el Boletín Oficial del Estado a principios de este año. Este incremento afectará a 3 millones de trabajadores públicos.