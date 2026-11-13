La Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta licita la gestión integral de residuos especiales por 1,65 millones de euros.

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La Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta ha anunciado la licitación para la gestión integral de residuos especiales de los centros dependientes de esta entidad. El valor estimado del contrato asciende a 1.650.000 euros, y su duración será de tres años.

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A quién afecta

Esta licitación afecta a las empresas interesadas en gestionar los residuos especiales generados en los centros sanitarios de Ceuta, bajo la supervisión del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

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Plazos

Las empresas interesadas tienen hasta las 09:00 horas del 3 de diciembre de 2026 para presentar sus ofertas o solicitudes de participación. La apertura de las ofertas económicas se realizará el 17 de diciembre de 2026 a las 10:30 en el Hospital Universitario de Ceuta.

Condiciones de participación

Las empresas deben cumplir con varias condiciones, como la capacidad de obrar, no estar prohibidas para contratar, no incurrir en incompatibilidades, y estar al día con las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. Además, se requiere una cifra anual de negocio y experiencia en trabajos similares, conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 13 de noviembre de 2026 (referencia BOE-B-2026-37098).