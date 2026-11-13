La Consejería de Hacienda de Ceuta otorga subvenciones para incentivar la contratación indefinida de desempleados con dificultades.

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La Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital de Ceuta ha publicado el decreto de concesión de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida de grupos de desempleados con especiales dificultades para la inserción laboral. Estas ayudas se enmarcan en el Programa FSE+ 2021-2027, bajo la prioridad de empleo, adaptabilidad, emprendimiento y economía social.

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El objetivo específico de estas ayudas es mejorar el acceso al empleo de todos los demandantes, con especial atención a jóvenes, desempleados de larga duración y grupos desfavorecidos. La iniciativa también busca promover el empleo por cuenta propia y la economía social.

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Requisitos

Las ayudas están dirigidas a la contratación indefinida de personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años, menores de 30 años, mujeres víctimas de violencia de género, personas en riesgo de exclusión social, entre otros colectivos vulnerables. Los contratos deben ser a jornada completa o parcial, siempre que sean indefinidos, y no se subvencionarán jornadas inferiores a la media jornada.

Cuantías

Grupo 1: Ingenieros, licenciados, personal de alta dirección – 10.265 euros

Grupo 2: Ingenieros técnicos, peritos, ayudantes titulados – 8.513 euros

Grupo 3: Jefes administrativos y de taller – 7.405 euros

Grupos 4-11: Ayudantes no titulados, oficiales administrativos, subalternos, auxiliares administrativos, oficiales de 1º, 2º, 3º y especialistas, peones, y trabajadores menores de 18 años – 7.350 euros

El importe total disponible para esta convocatoria asciende a 200.000 euros, cofinanciados en un 85% por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y en un 15% por la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Plazo

Las solicitudes pueden presentarse desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOCCE hasta las 13:00 horas del 29 de mayo de 2026.

El anuncio se ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) nº 6669 del 13 de noviembre de 2026.