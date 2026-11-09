El hombre responsable del tiroteo masivo en Cracovia, que causó seis muertos y 16 heridos, falleció esta madrugada en un hospital de la ciudad. La Policía regional de Pequeña Polonia confirmó su muerte en un comunicado, sin detallar la hora exacta ni las causas médicas del fallecimiento.

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El supuesto atacante, un ciudadano polaco de 24 años con ideas ultraderechistas, resultó herido de gravedad el sábado durante un enfrentamiento con los agentes que intentaron detenerlo tras el tiroteo. Fue trasladado a un hospital bajo custodia policial, donde fue intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones.

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Detalles del ataque en Cracovia

El ataque se produjo alrededor de las 15.00 horas del sábado en la Plaza del Mercado Principal de Cracovia. El hombre irrumpió con un vehículo en la plaza y abrió fuego de forma indiscriminada contra los transeúntes. La policía aseguró que el atacante actuó solo y fue neutralizado en unos tres minutos tras un intercambio de disparos. Dos policías resultaron heridos de bala durante la intervención.

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El balance inicial confirmado por las autoridades fue de seis fallecidos, entre ellos un ciudadano británico, y 16 heridos, cinco de ellos extranjeros. Entre los heridos se encuentran también los dos agentes que intervinieron en la detención.

Investigación y reacciones oficiales

La fiscalía nacional de Polonia abrió una investigación por un delito de carácter terrorista. El ministro del Interior, Marcin Kierwiński, indicó que el supuesto tirador estaba «fascinado con ideologías de extrema derecha». Durante el registro de la vivienda del atacante en Ostrowiec Świętokrzyski, se hallaron los cadáveres de tres personas, presuntamente sus padres y su hermana, con heridas de bala.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó los hechos de «atentado» y decretó dos días de luto nacional. La muerte del sospechoso se produce en el marco del segundo día de luto nacional decretado por el presidente Karol Nawrocki, en memoria de las víctimas.