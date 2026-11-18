Desde el MDyC Ceuta se ha logrado frenar el proceso selectivo de ACEMSA para una plaza de capataz y otra de técnico de área.

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La convocatoria se ha retrotraído al momento en el que se detectaron una serie de irregularidades. El partido exige que se respeten los principios de transparencia y publicidad en todos los procesos selectivos.

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