Ceuta Ya ha expresado su descontento con el Gobierno de la Ciudad, acusándole de dedicarse a recibir premios y aplausos de islamófobos mientras la ciudadanía sufre.

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Según Ceuta Ya, el último en recibir un galardón en estas circunstancias ha sido Juan Vivas.

Publicación original de Ceuta Ya: ver en redes sociales.