Los escolares de Ceuta y Melilla volverán a quedarse excluidos del Programa Escolar de Frutas, Hortalizas y Leche para el curso 2026-2027. Así lo ha denunciado el Partido Popular, tras recibir una respuesta escrita del Gobierno de la Nación en la que se confirma que ninguno de los casi 19 millones de euros procedentes de fondos europeos llegará a las dos ciudades autónomas.

Esta exclusión se produce a pesar de que el pasado mes de diciembre la Comisión de Educación del Congreso aprobó una Proposición No de Ley (PNL) —defendida por el diputado popular por Ceuta, Javier Celaya— que instaba al Ejecutivo a corregir esta situación.

El Gobierno alega falta de solicitud de unas competencias que él mismo gestiona

Según detalla el PP, el Gobierno justifica la no asignación de estos fondos alegando que las Ciudades Autónomas no han solicitado el programa. Sin embargo, los populares califican este argumento de «cínico», recordando que las competencias de educación en Ceuta y Melilla no están transferidas, sino que las ejerce directamente el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (MEFPD).

El reparto de las ayudas comunitarias quedó fijado el pasado 23 de abril con la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) de la Decisión de Ejecución (UE) 2026/873. En ella se otorgan a España:

13.260.378 € para el reparto de frutas y verduras.

para el reparto de frutas y verduras. 5.323.213 € para el suministro de leche en centros escolares.

«La respuesta no puede ser más desalentadora y cínica. El Ministerio pretende esconder su negligencia tras los gobiernos autonómicos», ha lamentado el diputado Javier Celaya.

Un vacío administrativo en la Conferencia Sectorial

Para evitar que esta situación se repitiera, la iniciativa del PP proponía coordinar al Ministerio de Agricultura (que gestiona el fondo a través del FEGA) con el Ministerio de Educación. A pesar del mandato del Congreso, los populares denuncian que el Gobierno no ha movilizado los medios necesarios.

Además, el Ejecutivo central ha remitido la posible inclusión de Ceuta y Melilla ya para el curso 2027-2028, supeditándolo a los baremos de la Conferencia Sectorial de Educación; un órgano donde las dos ciudades autónomas ni siquiera tienen voz propia, al estar representadas por el propio Ministerio.

«Lo que no puede ser es que el Ministerio se proclame administración competente para negarle la voz a Ceuta y Melilla en la Conferencia Sectorial, y luego no ejerza esa competencia cuando se trata de gestionar recursos europeos en beneficio del alumnado», critica Celaya.

Alarmantes tasas de pobreza infantil

Desde el Partido Popular consideran que esta exclusión es «aún más sangrante» si se tienen en cuenta los indicadores sociales de la región. Tras ocho años de gobierno de Pedro Sánchez, Ceuta y Melilla registran las tasas de pobreza infantil más altas de toda España según el indicador AROPE:

Ciudad Autónoma Tasa de Pobreza Infantil (Indicador AROPE) Ceuta 40,1 % Melilla 47,1 %

Los populares concluyen censurando la «despreocupación» del Ejecutivo socialista ante una ayuda nutricional que resulta vulnerable y necesaria para miles de hogares en ambas ciudades.