El mercado eléctrico mayorista (POOL) registra un repunte este sábado, situando el precio medio en los 127,24 €/MWh. Esta subida del 6,93% respecto al viernes tensiona el bolsillo de los consumidores con tarifa regulada (PVPC), aunque el fin de semana permite encontrar ventanas de ahorro interesantes si se concentra el consumo en las horas adecuadas.

Las horas más baratas (Ventanas de ahorro)

A diferencia de los días laborables, mañana el precio nos da un respiro en la franja central del día. Estas son las mejores horas para usar electrodomésticos de gran consumo:

• El momento clave (Día): De 13:00 a 14:00 horas. Es la hora más económica fuera de la madrugada, con un coste de mercado de 112,07 €/MWh.

• Tramo matinal: Entre las 10:00 y las 12:00 horas el precio se estabiliza por debajo de los 118 €/MWh, siendo una buena opción para las tareas del hogar.

• Madrugada: Si puedes programar tus dispositivos, de 04:00 a 05:00 el precio cae a los 119,14 €/MWh.

Las horas más caras (Evita el consumo)

El mayor riesgo para tu factura se concentra en la tarde-noche, coincidiendo con el pico de demanda:

• Pico máximo: De 20:00 a 21:00 horas, la luz alcanzará su precio más alto del día: 155,23 €/MWh.

• Tramo crítico: Desde las 18:00 hasta las 22:00 horas, el precio se mantendrá de forma constante por encima de los 140 €/MWh. Es el momento de minimizar el uso de calefacción eléctrica u hornos.

Resumen de precios SPOT (Mercado Mayorista)

• Precio medio: 127,24 €/MWh

• Mínimo absoluto: 112,07 €/MWh (13h-14h)

• Máximo absoluto: 155,23 €/MWh (20h-21h)

Contexto del mercado

Esta subida se debe a una menor aportación de energía renovable prevista para el arranque del fin de semana y a un ligero aumento de la demanda. No obstante, si se compara con el mismo sábado del año anterior, los precios siguen siendo competitivos gracias a la mayor penetración de energía solar en la red durante las horas centrales del día.