El tenista murciano suma su segunda victoria en la fase de grupos de la competición tras superar al jugador ruso en dos sets, aunque unos problemas musculares en el muslo de su pierna izquierda durante la segunda manga mantienen en vilo a su equipo.

Carlos Alcaraz ha dado un paso firme hacia la siguiente ronda de las ATP Finals tras imponerse a Daniil Medvedev en su segundo compromiso correspondiente a la fase de grupos del torneo. El jugador español resolvió el encuentro por la vía rápida, con un marcador final de 6-2 y 6-4, un resultado que le permite encarrilar de manera muy favorable su clasificación para las semifinales de la cita deportiva. Sin embargo, el triunfo en la pista quedó condicionado por la aparición de ciertas molestias físicas durante el desarrollo del segundo set, un contratiempo que generó una evidente inquietud tanto en el propio tenista como entre los integrantes de su equipo técnico.

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El triunfo cosechado ante el tenista ruso confirma el buen desempeño competitivo de Alcaraz en esta fase inicial de la competición, en la que ya acumula dos victorias consecutivas. A lo largo del enfrentamiento, el deportista murciano logró imponerse con autoridad en el primer parcial por 6-2 y supo mantener la ventaja necesaria en el segundo set para cerrar el choque con un 6-4 definitivo, asegurando así un resultado de gran valor clasificatorio dentro de su grupo.

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Solidez en el marcador para encarrilar la clasificación a semifinales

La victoria frente a Daniil Medvedev sitúa a Carlos Alcaraz en una posición muy ventajosa dentro de la fase de grupos de las ATP Finals. Al sumar su segundo triunfo en esta etapa del campeonato, el tenista español encarrila su presencia en las semifinales de la competición, consolidando sus opciones de avanzar en el torneo tras superar con solvencia en dos mangas a uno de sus rivales directos en la lucha por el pase a las rondas eliminatorias.

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El desarrollo del marcador reflejó la eficacia del juego desplegado por el murciano durante los dos parciales disputados. Tras adjudicarse la primera manga con un contundente 6-2, Alcaraz consiguió sostener su rendimiento en el segundo set hasta certificar el 6-4 final, un desenlace que le otorgó el triunfo sin necesidad de acudir a una tercera manga decisiva pese a las dificultades físicas experimentadas en el tramo final del encuentro.

2 for 2 ✅



Despite a medical time out, @carlosalcaraz overcomes Medvedev 6-2 6-4 at the #NittoATPFinals pic.twitter.com/vQnJyRxqCN — Tennis TV (@TennisTV) November 18, 2026

Preocupación en el equipo técnico por unas molestias en el muslo izquierdo

Más allá del resultado deportivo y de la relevancia clasificatoria de esta segunda victoria en las ATP Finals, la atención al término del partido se centró de manera inmediata en el estado físico de Carlos Alcaraz. Durante el transcurso del segundo set del duelo frente a Daniil Medvedev, el tenista murciano sufrió unas molestias musculares localizadas concretamente en el muslo de su pierna izquierda.

La aparición de estas dolencias musculares en pleno desarrollo de la segunda manga despertó una lógica preocupación tanto en el propio jugador como en el resto de los miembros de su equipo. Aunque Alcaraz logró concluir el partido y asegurar la victoria por 6-2 y 6-4, la evolución de este contratiempo físico constituye ahora el principal foco de seguimiento de cara a la continuidad de su participación en el torneo. Según se ha informado tras la conclusión del encuentro, será en las próximas horas cuando se conozca con precisión el alcance real de estos problemas físicos sufridos en el muslo izquierdo.