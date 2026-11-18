MADRID — El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha admitido a trámite y ha abierto una investigación formal contra el cantante Julio Iglesias tras recibir una querella interpuesta por dos exempleadas del artista. Las denunciantes acusan al conocido intérprete de presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante.

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La decisión judicial se produce después de que, en un principio, la Fiscalía de la Audiencia Nacional considerase que los tribunales españoles no disponían de competencias para investigar los hechos. Ante este criterio fiscal inicial, las exempleadas decidieron presentar la querella directamente por la vía judicial, logrando que el magistrado asumiera el caso.

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Detalles de la resolución y las acusaciones

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Tras estudiar detenidamente el escrito presentado, el juez Piña determinó que el relato pormenorizado de los hechos y el principio de prueba aportado por las denunciantes «son suficientes para incoar el procedimiento, sin que ello suponga un juicio valorativo sobre su credibilidad». El magistrado subraya que la admisión a trámite marca el pistoletazo de salida a la fase de instrucción, cuyo objetivo principal será esclarecer lo sucedido y determinar si existen indicios reales de responsabilidad penal.

Los hechos denunciados se remontan al periodo en el que ambas mujeres trabajaban en las propiedades que el artista posee en el extranjero. En su querella, sostienen haber sufrido situaciones de agresión sexual y malos tratos, adjuntando diversos elementos probatorios para respaldar sus testimonios ante la justicia española.

Por su parte, el procedimiento judicial continuará ahora con las diligencias de investigación oportunas para contrastar las versiones de ambas partes y examinar en profundidad el alcance de los cargos admitidos a trámite.