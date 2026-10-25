El Gimnàstic ganó al Hércules el domingo 25 de octubre en la jornada 9 de Primera Federación grupo 2. El Gimnàstic remontó tras ir por detrás en el marcador.
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En los 10 partidos se han marcado 30 goles, con 5 victorias locales, 1 victoria a domicilio y 4 empates.
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Resultados de la jornada 9 de Primera Federación grupo 2
|Fecha
|Partido
|Resultado
|vie. 23/10
|Europa-Real Zaragoza
|0-1
|sáb. 24/10
|Juventud de Torremolinos-Real Murcia
|1-0
|sáb. 24/10
|Rayo Majadahonda-Sant Andreu
|2-1
|sáb. 24/10
|Huesca-Antequera
|1-1
|sáb. 24/10
|Teruel-Águilas
|1-1
|dom. 25/10
|Alcorcón-Ibiza
|3-3
|dom. 25/10
|Atlético Madrileño-Real Jaén
|1-1
|dom. 25/10
|Villarreal B-Cartagena
|4-1
|dom. 25/10
|Algeciras-Real Madrid Castilla
|2-0
|dom. 25/10
|Gimnàstic-Hércules
|4-2
Con estos 10 resultados la jornada 9 queda completa.
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Goles, tarjetas y expulsiones
- Europa-Real Zaragoza. Goles del Real Zaragoza: A. Cano (80′ en propia puerta). Amarillas: 1 del Europa y 2 del Real Zaragoza.
- Juventud de Torremolinos-Real Murcia. Goles del Juventud de Torremolinos: P. Perez (78′). Amarillas: 3 del Juventud de Torremolinos y 5 del Real Murcia.
- Rayo Majadahonda-Sant Andreu. Goles del Rayo Majadahonda: Y. Yoshimura (12′), G. Calcada (58′); del Sant Andreu: A. Bermejo (61′). Amarillas: 3 del Rayo Majadahonda y 2 del Sant Andreu.
- Huesca-Antequera. Goles del Huesca: D. Aurelio (40′); del Antequera: D. Ilahude (90+5′ de penalti). Amarillas: 2 del Huesca y 3 del Antequera. Penalti fallado: M. Bassele (Antequera, 89′).
- Teruel-Águilas. Goles del Teruel: Goyo Medina (90+4′); del Águilas: M. Abenza (17′). Amarillas: 3 del Teruel y 3 del Águilas.
- Alcorcón-Ibiza. Goles del Alcorcón: M. Berlanga (5′ y 78′), E. Aparicio (43′); del Ibiza: A. Yoldi (28′), J. Eslava (75′), P. Ortiz (90+3′ de penalti). Amarillas: 3 del Alcorcón y 5 del Ibiza.
- Atlético Madrileño-Real Jaén. Goles del Atlético Madrileño: I. Kamate (38′); del Real Jaén: P. Adri (62′ de penalti). Amarillas: 2 del Atlético Madrileño y 3 del Real Jaén. Expulsado: J. Gil (Atlético Madrileño, 78′). Penalti fallado: I. Kamate (Atlético Madrileño, 57′).
- Villarreal B-Cartagena. Goles del Villarreal B: N. Barattucci (18′), F. Viveros (53′), D. Fofana (66′), C. Bonafe (90+3′); del Cartagena: M. Moreno (30′). Amarillas: 2 del Villarreal B y 1 del Cartagena.
- Algeciras-Real Madrid Castilla. Goles del Algeciras: J. Garcia (20′), T. Ramon (63′). Amarillas: 3 del Algeciras y 2 del Real Madrid Castilla.
- Gimnàstic-Hércules. Goles del Gimnàstic: Joseda (16′), S. Bakis (22′ de penalti), C. Segura (26′), Eugeni (33′); del Hércules: S. Vazquez (14′), H. Abdelilah (62′). Amarillas: 2 del Gimnàstic y 2 del Hércules.
Clasificación y próxima jornada
La clasificación de Primera Federación grupo 2 está en la web oficial de la RFEF. La jornada 10 se juega el fin de semana del 1 de noviembre, según el calendario oficial; los horarios, en la web de resultados de la RFEF.
Más resultados: resultados de la jornada 9 del grupo 1 de Primera Federación y resultados de la jornada 8 de Primera Federación grupo 2.
Fuente: resultados oficiales de la RFEF en rfef.es (provisionales hasta el cierre de cada acta); goles y tarjetas, API-Football.
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