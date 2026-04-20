El proceso presencial arranca este lunes en 450 sedes habilitadas mientras los sindicatos postales denuncian una planificación insuficiente y formaciones precarias

El proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes impulsado por el Gobierno entra este lunes, 20 de abril de 2026, en una fase crítica con la apertura de las citas presenciales. Tras el inicio de la vía telemática el pasado jueves —que en solo 24 horas acumuló 13.500 solicitudes y casi 20.000 citas previas—, un total de 450 oficinas de Correos, la Seguridad Social y Extranjería habilitan desde hoy ventanillas específicas para atender a los solicitantes.

La logística diseñada para este proceso distribuye la atención presencial en más de 370 oficinas de Correos (en horario de 8:30 a 17:30), unas 60 oficinas de la Seguridad Social y cinco sedes de Extranjería situadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia (estas últimas de 16:00 a 19:00 horas). Si bien el personal de Extranjería desconvocó su huelga el pasado jueves tras alcanzar un acuerdo de mejora de condiciones y refuerzo de plantillas, el escenario en la entidad postal es de profunda inquietud.

Denuncias de «falta de personal» y formación deficiente

Los sindicatos de Correos han manifestado su preocupación ante lo que consideran una plantilla «tensionada» e insuficiente para absorber la demanda de aquí al próximo 30 de junio, fecha en la que expira el plazo del decreto. Fuentes sindicales advierten de que las 371 oficinas habilitadas son escasas frente a la red de 2.400 establecimientos de la empresa pública, y denuncian que se están ofreciendo horas extras que el personal rechaza por cansancio o contratos temporales de apenas tres horas por la tarde.

A la escasez de efectivos se suma la crítica a la capacitación recibida por los cerca de mil profesionales destinados a estas gestiones. Los trabajadores califican el programa formativo de «cuatro diapositivas» y lamentan que las sesiones, previstas hasta el 27 de abril, hayan comenzado con el proceso ya en marcha. Según relatan empleados de la entidad, algunas sesiones informativas se realizaron de forma telemática con caídas de red o mediante audios que los trabajadores de Atención al Cliente debían escuchar mientras atendían al público.

Requisitos y plazos: una carrera contra el reloj

Para acceder a esta regularización, los solicitantes deben acreditar su permanencia en España desde antes del 1 de enero de 2026 y demostrar una estancia ininterrumpida de al menos cinco meses al momento de presentar la instancia. Esta exigencia ha generado una intensa actividad en consulados, embajadas y oficinas de padrón municipal, donde los inmigrantes intentan reunir documentación diversa: desde contratos de alquiler y recibos bancarios hasta certificados de antecedentes penales de sus países de origen.

El breve plazo de dos meses otorgado por el Ejecutivo ha incrementado el temor entre los solicitantes a no poder subsanar posibles errores documentales a tiempo. En este contexto, las entidades sociales desempeñan un papel fundamental como intermediarias y responsables de sellar el certificado de vulnerabilidad, documento indispensable para aquellos que no acrediten arraigo laboral, familiar o no sean solicitantes de protección internacional.