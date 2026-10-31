El programa televisivo ¡De viernes! rindió un sentido homenaje a su compañero Raúl Triguero, quien falleció en un accidente ferroviario en Urda el pasado miércoles. Los presentadores del programa, Bea Archidona y Santi Acosta, no pudieron contener las lágrimas al recordar a Triguero, destacando su profesionalidad y compañerismo.

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La pérdida de Triguero ha sido un duro golpe para el equipo del programa. Archidona y Acosta, vestidos de riguroso luto, expresaron su dolor al inicio del programa. «La vida es preciosa, pero a veces se para, como se ha parado para muchas personas, muchas familias, en esa mañana del miércoles 28 de octubre», dijo Archidona, mencionando a los familiares y amigos de Triguero.

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Homenaje a Raúl Triguero

Durante el homenaje, Archidona destacó el «esfuerzo tremendo» que les supuso realizar el programa tras la pérdida de su compañero. Acosta, por su parte, valoró el «privilegio» que fue compartir vida con Triguero y conocer a su familia y amigos. Ambos presentadores mostraron fotografías de Triguero, cumpliendo con la petición de su madre de rendirle un homenaje especial.

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Los presentadores resaltaron que Triguero no era solo un compañero de trabajo, sino que siempre fue parte de Telecinco, comenzando como editor y luego como reportero. En ¡De viernes!, se desempeñaba como guionista y subdirector, realizando un trabajo impecable.

Impacto de la pérdida

La pérdida de Triguero ha dejado un gran vacío en el equipo del programa. «Ahora, a este equipo le cuesta muchísimo seguir sin ti», expresó Archidona. Acosta añadió que en la redacción solo había silencio y dolor tras la noticia de su fallecimiento.

El presentador también reveló que compañeros de otras productoras se pusieron en contacto para ofrecer su apoyo y ayuda en la realización del programa, lo que demuestra el cariño y respeto que Triguero se ganó en el ámbito profesional.

Raúl Triguero, exreportero de Sálvame, viajaba en uno de los trenes siniestrados con destino a Sevilla, donde tenía previsto realizar una entrevista a Amador Mohedano.