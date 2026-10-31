Antena 3 Noticias 1 fue lo más visto de la televisión ayer, viernes 30 de octubre, con el 24,6 % de cuota de pantalla y 2.206.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 14:58.

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Los programas más vistos del prime time

Horizonte (Cuatro): 10,6 % de cuota y 1.127.000 espectadores First Dates: Halloween (Telecinco): 10,1 % de cuota y 1.075.000 espectadores La Voz: a Punto de Empezar (Antena 3): 9,4 % de cuota y 1.012.000 espectadores La Voz: Batallas (Antena 3): 13,6 % de cuota y 961.000 espectadores Cuanta Guerra (Los 831 Dias de Guerra del Abuelo Francisco) (La 1): 8,3 % de cuota y 882.000 espectadores ¡De Viernes! (Telecinco): 13,7 % de cuota y 809.000 espectadores El Blockbuster (Venom) (Cuatro): 7,8 % de cuota y 569.000 espectadores Cuanta Guerra (La Integridad Incondicional del Abuelo Julian) (La 1): 6,4 % de cuota y 541.000 espectadores laSexta Columna (1936: los Papeles Secretos del Golpe) (laSexta): 4,7 % de cuota y 505.000 espectadores Cifras y Letras (La 2): 4,6 % de cuota y 493.000 espectadores

Ranking de cadenas del viernes

Antena 3 fue la cadena más vista del día, con el 14,1 % de cuota de pantalla.

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Antena 3: 14,1 % La 1: 11,8 % Temáticas de pago: 10,8 % Telecinco: 10 % Autonómicas (FORTA): 8,7 % Cuatro: 8 % laSexta: 5,4 % La 2: 3 %

Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).

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