El 31 de octubre de 1927, un Real Decreto creó la figura de delegado gubernativo de Ceuta.
Lee tambien: Emotivo homenaje a Raúl Triguero en el programa ¡De viernes! tras su fallecimiento en accidente ferroviario
1927: Un Real Decreto reorganiza la Delegación gubernativa de Ceuta
El delegado dependía del alto comisario. La creación de esta figura se produjo tras la desaparición de la anterior Comandancia General.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Fuente: Ceuta Turismo, «Un Real Decreto reorganiza la Delegación gubernativa de Ceuta», que toma como referencia «Instituto de Estudios Ceutíes · Historia institucional de Ceuta».
Lee tambien: Audiencias TV, 30 de octubre: lo más visto y el ranking
Otras efemérides del 31 de octubre
2023: Adult Swim se relanza como canal independiente
En 2023, Adult Swim de Latinoamérica se relanzó como canal independiente.
1978: Las Cortes aprueban la Constitución
En 1978, las Cortes aprobaron en España la Constitución de 1978.
1873: El Gobierno español apresa el vapor Virginius
En 1873, el Gobierno español apresó en el mar Caribe, frente a Santiago de Cuba, al vapor estadounidense Virginius, que conducía una expedición de agentes independentistas cubanos.
Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 31 de octubre.
Te puede interesar
- La dura reflexión de Pablo Motos tras el accidente de trenes en Toledo: «¿Dónde está el dinero? Basta de mentiras»
- El 50% de los jóvenes teme el futuro por la inteligencia artificial
- Lo último: Horario y dónde ver por TV el FC Barcelona – Deportivo Alavés de la Jornada 11 de LaLiga
- Más noticias de Sociedad
- aniversario
- cultura