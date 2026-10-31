El 31 de octubre de 1927, un Real Decreto creó la figura de delegado gubernativo de Ceuta.

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1927: Un Real Decreto reorganiza la Delegación gubernativa de Ceuta

El delegado dependía del alto comisario. La creación de esta figura se produjo tras la desaparición de la anterior Comandancia General.

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Fuente: Ceuta Turismo, «Un Real Decreto reorganiza la Delegación gubernativa de Ceuta», que toma como referencia «Instituto de Estudios Ceutíes · Historia institucional de Ceuta».

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Otras efemérides del 31 de octubre

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1978: Las Cortes aprueban la Constitución

En 1978, las Cortes aprobaron en España la Constitución de 1978.

1873: El Gobierno español apresa el vapor Virginius

En 1873, el Gobierno español apresó en el mar Caribe, frente a Santiago de Cuba, al vapor estadounidense Virginius, que conducía una expedición de agentes independentistas cubanos.

Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 31 de octubre.

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