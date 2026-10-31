El santoral católico celebra hoy, 31 de octubre, a San Epimáco de Pelusio, mártir cristiano de origen egipcio. Murió en Alejandría durante las persecuciones contra los cristianos.

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Este sábado, la Iglesia también recuerda a otros santos y beatos, entre ellos San Alonso Rodríguez, religioso jesuita que sirvió en Palma de Mallorca, y San Wolfgango, obispo de Ratisbona.

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San Epimáco de Pelusio

San Epimáco fue un cristiano de origen egipcio cuya memoria está vinculada a Alejandría, ciudad en la que sufrió la muerte por su condición de cristiano.

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Su historia se sitúa en el contexto de las persecuciones contra los cristianos. La Iglesia lo venera como mártir y lo incluye en el santoral del 31 de octubre.

El recuerdo de San Epimáco comparte jornada con el de otros mártires de distintos lugares y épocas, así como con el de religiosos y obispos cuya memoria también se celebra en esta fecha.

Otros santos que se celebran el 31 de octubre

San Quintín de Vermand : mártir venerado desde antiguo en la Galia, especialmente en la ciudad que después tomó su nombre, Saint-Quentin.

: mártir venerado desde antiguo en la Galia, especialmente en la ciudad que después tomó su nombre, Saint-Quentin. San Foilán de Fosses : abad y mártir irlandés que evangelizó en territorios de las actuales Bélgica y Francia.

: abad y mártir irlandés que evangelizó en territorios de las actuales Bélgica y Francia. San Wolfgango de Ratisbona : monje benedictino y obispo que impulsó la reforma de la vida monástica.

: monje benedictino y obispo que impulsó la reforma de la vida monástica. San Ampliado : cristiano mencionado por san Pablo en la Epístola a los Romanos y venerado como mártir.

: cristiano mencionado por san Pablo en la Epístola a los Romanos y venerado como mártir. San Antonino de Milán : obispo de Milán venerado durante la Alta Edad Media.

: obispo de Milán venerado durante la Alta Edad Media. San Alonso Rodríguez : jesuita español que, tras enviudar y perder a sus hijos, sirvió como hermano portero en el colegio de Montesión de Palma de Mallorca.

: jesuita español que, tras enviudar y perder a sus hijos, sirvió como hermano portero en el colegio de Montesión de Palma de Mallorca. Beato Cristóbal de Romagna : sacerdote franciscano italiano que acompañó a san Francisco de Asís y desarrolló su actividad en la península ibérica.

: sacerdote franciscano italiano que acompañó a san Francisco de Asís y desarrolló su actividad en la península ibérica. Beato Domingo Collins : jesuita irlandés encarcelado y ejecutado en Youghal por permanecer fiel a la Iglesia católica.

: jesuita irlandés encarcelado y ejecutado en Youghal por permanecer fiel a la Iglesia católica. Beato León Nowakowski: sacerdote polaco asesinado durante la ocupación alemana de Polonia en la Segunda Guerra Mundial y reconocido como mártir.

La víspera de Todos los Santos

El 31 de octubre es la víspera de la solemnidad de Todos los Santos, que la Iglesia católica celebra el 1 de noviembre. En esa fecha se honra a todos los santos, mientras que el 2 de noviembre se conmemora a los fieles difuntos.

Fuente: santoral católico de la página del día en Wikipedia.

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