El santoral católico celebra hoy, 31 de octubre, a San Epimáco de Pelusio, mártir cristiano de origen egipcio. Murió en Alejandría durante las persecuciones contra los cristianos.
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Este sábado, la Iglesia también recuerda a otros santos y beatos, entre ellos San Alonso Rodríguez, religioso jesuita que sirvió en Palma de Mallorca, y San Wolfgango, obispo de Ratisbona.
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San Epimáco de Pelusio
San Epimáco fue un cristiano de origen egipcio cuya memoria está vinculada a Alejandría, ciudad en la que sufrió la muerte por su condición de cristiano.
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Su historia se sitúa en el contexto de las persecuciones contra los cristianos. La Iglesia lo venera como mártir y lo incluye en el santoral del 31 de octubre.
El recuerdo de San Epimáco comparte jornada con el de otros mártires de distintos lugares y épocas, así como con el de religiosos y obispos cuya memoria también se celebra en esta fecha.
Otros santos que se celebran el 31 de octubre
- San Quintín de Vermand: mártir venerado desde antiguo en la Galia, especialmente en la ciudad que después tomó su nombre, Saint-Quentin.
- San Foilán de Fosses: abad y mártir irlandés que evangelizó en territorios de las actuales Bélgica y Francia.
- San Wolfgango de Ratisbona: monje benedictino y obispo que impulsó la reforma de la vida monástica.
- San Ampliado: cristiano mencionado por san Pablo en la Epístola a los Romanos y venerado como mártir.
- San Antonino de Milán: obispo de Milán venerado durante la Alta Edad Media.
- San Alonso Rodríguez: jesuita español que, tras enviudar y perder a sus hijos, sirvió como hermano portero en el colegio de Montesión de Palma de Mallorca.
- Beato Cristóbal de Romagna: sacerdote franciscano italiano que acompañó a san Francisco de Asís y desarrolló su actividad en la península ibérica.
- Beato Domingo Collins: jesuita irlandés encarcelado y ejecutado en Youghal por permanecer fiel a la Iglesia católica.
- Beato León Nowakowski: sacerdote polaco asesinado durante la ocupación alemana de Polonia en la Segunda Guerra Mundial y reconocido como mártir.
La víspera de Todos los Santos
El 31 de octubre es la víspera de la solemnidad de Todos los Santos, que la Iglesia católica celebra el 1 de noviembre. En esa fecha se honra a todos los santos, mientras que el 2 de noviembre se conmemora a los fieles difuntos.
Fuente: santoral católico de la página del día en Wikipedia.