En un emotivo acto celebrado en el Ayuntamiento de Valencia, la ciudad ha otorgado su Medalla de Honor a Ceuta. Este reconocimiento se produce en un momento significativo, ya que Valencia se prepara para celebrar el 9 de Octubre, fecha que conmemora la entrada de Jaume I el Conquistador en 1238. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, destacó la importancia de Ceuta como «la bandera más nítida de España» y subrayó el vínculo de solidaridad que une a ambas ciudades.

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El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, recibió la medalla en nombre de la ciudad y aprovechó la ocasión para invitar a los valencianos a visitar Ceuta. Vivas agradeció el apoyo recibido y destacó que Ceuta atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia, pero siente el respaldo de toda España. El acto también contó con la presencia de otras personalidades, como el futbolista Alejandro Grimaldo, quien fue otro de los homenajeados.

Reconocimiento a la fortaleza de Ceuta

La entrega de la Medalla de Honor a Ceuta por parte del Ayuntamiento de Valencia es un reconocimiento a la fortaleza y resiliencia de la ciudad autónoma. En su discurso, María José Catalá recordó la difícil situación que vivió Valencia hace dos años y cómo Ceuta ha enfrentado desafíos similares. La alcaldesa expresó que, a pesar de la distancia, ambas ciudades comparten el orgullo de pertenecer a España.

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El presidente de la Comunitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, también mostró su apoyo a Ceuta. En una reunión previa con Vivas, Pérez Llorca propuso otorgar la Alta Distinción de la Generalitat a Ceuta en el próximo 9 de Octubre, como muestra de solidaridad y reconocimiento a su población.

Un himno que une a dos ciudades

Durante el acto, se interpretó un himno compuesto por el valenciano Ángel García Ruiz para Ceuta durante la II República, simbolizando la unión entre ambas ciudades. Este gesto inédito en el Ayuntamiento de Valencia refuerza el mensaje de apoyo y hermandad hacia Ceuta en estos tiempos difíciles.

El evento culminó con palabras de agradecimiento por parte de Vivas, quien reiteró la invitación a los valencianos para conocer Ceuta y experimentar de primera mano la hospitalidad de su gente. La entrega de la Medalla de Honor a Ceuta es un testimonio del espíritu de solidaridad que prevalece entre las ciudades españolas.