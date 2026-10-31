Programación TV hoy, sábado 31 de octubre: estos son los programas de esta noche en La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta, cadena a cadena y con su hora de emisión.

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La 1

20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:25 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:30 Informe semanal

Informe semanal 22:00 Malas lenguas noche

La 2

20:00 La tumba tóxica de Tutankamón

La tumba tóxica de Tutankamón 21:30 Malas lenguas Noche

Malas lenguas Noche 22:00 La amiga estupenda

La amiga estupenda 22:50 La amiga estupenda

La amiga estupenda 23:35 Verónica

Verónica 00:10 Tesoros de la tele

Antena 3

21:00 A3 Noticias Fin de Semana

A3 Noticias Fin de Semana 21:45 Deportes 2

Deportes 2 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 22:10 La ruleta de la suerte noche

La ruleta de la suerte noche 23:47 La ruleta de la suerte noche

La ruleta de la suerte noche 01:24 La ruleta de la suerte noche

Cuatro

20:00 Noticias cuatro

Noticias cuatro 20:55 Eldesmarque cuatro

Eldesmarque cuatro 21:05 El tiempo

El tiempo 21:15 Lo sabe, no lo sabe: especial halloween

Lo sabe, no lo sabe: especial halloween 22:00 Venom: Habrá matanza

Venom: Habrá matanza 23:55 Cine cuatro

Telecinco

21:00 Informativos telecinco

Informativos telecinco 21:30 Eldesmarque telecinco

Eldesmarque telecinco 21:45 El tiempo

El tiempo 22:00 Los Siete Magníficos

laSexta

20:00 laSexta noticias fin de semana

laSexta noticias fin de semana 21:00 laSexta deportes

laSexta deportes 21:10 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:15 Sábado Clave

Sábado Clave 21:35 laSexta Xplica

Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.

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