ERC afronta tensiones internas ante la configuración de sus listas para las elecciones generales del 29 de noviembre. La salida de varios diputados y las diferencias sobre el liderazgo de Gabriel Rufián han evidenciado la división dentro del grupo parlamentario.

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La preparación de las listas de ERC para las próximas elecciones generales ha puesto de manifiesto las tensiones internas que atraviesa la formación republicana en el Congreso. En los últimos días, varios diputados han anunciado que no continuarán en la Cámara baja, mientras sigue abierta la incógnita sobre si Gabriel Rufián volverá a encabezar la candidatura por Barcelona.

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El portavoz parlamentario de ERC se ha convertido en uno de los principales focos del debate interno del partido. Rufián ha desarrollado durante los últimos años un perfil propio en Madrid, con un discurso centrado en cuestiones sociales y en la política estatal, una línea que en ocasiones se ha distanciado del planteamiento más centrado en Cataluña de parte de la organización.

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Una de las principales diferencias gira en torno a la propuesta de Rufián de impulsar un frente amplio de izquierdas para hacer frente a PP y Vox y unir a las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE. La dirección de ERC, sin embargo, ha defendido que el partido debe priorizar Cataluña y liderar el espacio de izquierdas catalán.

Estas discrepancias han alimentado la percepción de que Rufián mantiene una posición diferenciada dentro de la formación. Su papel en el Congreso, su proyección pública y su forma de ejercer la portavocía han generado debate entre sectores del partido.

La tensión se hizo visible en junio, cuando el diputado Jordi Salvador reclamó “respeto” para el grupo parlamentario, los trabajadores, el partido y la militancia, y señaló que ERC “no es ninguna plataforma personal ni un espacio de ultimátums”.

Salvador ha sido una de las primeras bajas electorales. El diputado, que ocupaba escaño desde 2015 y había encabezado la lista de ERC por Tarragona en las últimas cinco elecciones generales, anunció que abandona la política activa para regresar a la docencia.

También ha comunicado su salida Pilar Vallugera, diputada desde 2019 y número tres de Rufián por Barcelona en las elecciones de 2023. En su despedida defendió que ERC debe mantener su identidad como “la izquierda de Cataluña” y no limitarse a situarse a la izquierda del PSOE.

A estas salidas se suma la de Sara Bailac, portavoz de ERC en el Senado, que no repetirá como senadora por Lleida. La dirigente ha explicado que su decisión responde al carácter temporal que siempre atribuyó a su etapa parlamentaria.

Mientras tanto, otros dirigentes preparan su continuidad y ERC mantiene pendiente la decisión de Gabriel Rufián sobre su candidatura. La dirección del partido, con Oriol Junqueras al frente, ha expresado su intención de que repita como candidato.