La sede definitiva de la final del Mundial de 2030 continúa sin resolverse en un escenario de incertidumbre institucional en el que España confía en asegurar el partido decisivo en Madrid o Barcelona. Para contrarrestar las opciones de Marruecos y los planes de la cúpula de la FIFA, la UEFA ha articulado una estrategia basada en dos figuras clave: Philippe Diallo como candidato alternativo a la presidencia en las elecciones del próximo 18 de marzo en Rabat y el congresista demócrata estadounidense Jamie Raskin, cuyo control en el Comité Judicial tras las elecciones de mitad de mandato situará bajo lupa los vínculos del organismo con el entorno de Donald Trump.

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La apuesta de la UEFA y la candidatura de Philippe Diallo para las elecciones de la FIFA

La UEFA ha optado por presentar un candidato propio de cara a los comicios a la presidencia de la FIFA previstos para el próximo 18 de marzo en Rabat. La elección recayó en Philippe Diallo, actual presidente de la Federación Francesa de Fútbol, abogado y antiguo deportista que en su día trasladó su respaldo por carta a Gianni Infantino, antes de que trascendieran las controversias vinculadas a proyectos comerciales con empresas privadas asociadas a la familia Trump.

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Pese a que el organismo europeo impulsa esta alternativa para garantizar los intereses del fútbol continental y respaldar las aspiraciones de sedes como las españolas, la obtención de apoyos suficientes frente a Infantino no está exenta de dificultades ante la previsible fidelidad de otras confederaciones como la africana o la sudamericana. Por este motivo, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha intensificado la vía judicial mediante solicitudes ante tribunales federales en Estados Unidos dirigidas a obtener documentación financiera de entidades como JPMorgan y del fondo de inversión Thrive Capital. La admisión de estas peticiones en un juzgado de Nueva York busca recabar elementos probatorios que refuercen la denuncia interpuesta en Suiza por presunta mala gestión delictiva.

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El frente político en Estados Unidos con Jamie Raskin como contrapeso a Infantino

En paralelo a la vía electoral y judicial en Europa, la UEFA cuenta con un factor indirecto de presión procedente de la política estadounidense. El triunfo demócrata en las elecciones de mitad de mandato ha otorgado a su partido el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. En este contexto, Jamie Raskin asumirá en enero de 2027 la presidencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, consolidándose como un destacado dique de contención frente a Donald Trump.

Raskin mantiene desde hace tiempo serias reservas sobre la relación y supuesta complicidad entre Gianni Infantino y el mandatario estadounidense. Con su nueva capacidad institucional al frente del comité, el congresista demócrata dispone de competencias para exigir explicaciones e incluso obligar a declarar bajo juramento al presidente de la FIFA, a quien acusa de haber podido ofrecer ventajas económicas y tratos de favor ajenos a los fines del organismo rector del fútbol mundial.

El contexto institucional en España y la urgencia de una decisión definitiva

Mientras se desarrollan estos movimientos en el plano internacional, el panorama en España combina las gestiones institucionales —como las reclamaciones de coherencia trasladadas por representantes deportivos autonómicos como Alberto Tomé y las recientes visitas de los emisarios de la FIFA al Santiago Bernabéu y al Camp Nou— con la preocupación por proyectos externos como la construcción del Gran Estadio Hassan II en Marruecos.

Las declaraciones de Rafael Louzán reclamando celeridad reflejan la necesidad de despejar un horizonte en el que las sedes y, muy especialmente, la ubicación de la gran final de 2030 deben quedar definidas en los plazos habituales, que suelen fijarse con varios años de antelación al inicio del torneo. La estrategia de la UEFA, apoyada en el pulso político en Washington y en la alternativa electoral de marzo, se erige así en el principal soporte para las aspiraciones españolas en un periodo decisivo.