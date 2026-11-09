El Córdoba ganó al AD Ceuta el sábado 7 de noviembre en la jornada 13 de Segunda División. Es la victoria más amplia de la jornada.
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En los 8 partidos terminados de los 11 de la jornada se han marcado 19 goles, con 3 victorias locales, 4 victorias a domicilio y 1 empate.
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Resultados de la jornada 13 de Segunda División
|Fecha
|Partido
|Resultado
|sáb. 7/11
|Burgos-Celta Fortuna
|2-1
|sáb. 7/11
|Cádiz-Real Oviedo
|1-2
|sáb. 7/11
|Córdoba-AD Ceuta
|3-0
|sáb. 7/11
|Leganés-Albacete
|1-3
|dom. 8/11
|Girona-Almería
|0-1
|dom. 8/11
|Sporting de Gijón-Real Valladolid
|1-2
|lun. 9/11
|Las Palmas-Eldense
|2-0
|lun. 9/11
|Sabadell-Real Sociedad B
|0-0
|vie. 6/11
|Castellón-Eibar
|Aplazado
|sáb. 7/11
|Granada-Tenerife
|Aplazado
|dom. 8/11
|Andorra-Mallorca
|Aplazado
Faltan por conocerse los resultados de 3 de los 11 partidos de la jornada: Castellón-Eibar (aplazado), Granada-Tenerife (aplazado), Andorra-Mallorca (aplazado).
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Goles, tarjetas y expulsiones
- Burgos-Celta Fortuna. Goles del Burgos: Curro (68′), Álex Forés (86′); del Celta Fortuna: Alvaro·Marin Sesma (12′). Amarillas: 1 del Burgos y 4 del Celta Fortuna.
- Cádiz-Real Oviedo. Goles del Cádiz: Urko Iruretagoiena Lertxundi (83′); del Real Oviedo: Estanis Pedrola (22′), Ilyas Chaira (38′). Amarillas: 4 del Cádiz y 5 del Real Oviedo.
- Córdoba-AD Ceuta. Goles del Córdoba: Anuar Mohamed Tuhami (23′ en propia puerta), Diego Percan (25′ y 48′). Amarillas: 3 del Córdoba y 2 del AD Ceuta.
- Leganés-Albacete. Goles del Leganés: Álvaro Morata (68′); del Albacete: Antonio Pacheco Ruiz (20′), Álex Rubio Roldán (45+3′), Higinio Marín (59′ de penalti). Amarillas: 5 del Leganés y 6 del Albacete. Expulsado: un jugador del Leganés (99′). Penalti fallado: Álvaro Morata (Leganés, 86′).
- Girona-Almería. Goles del Almería: Miguel De La Fuente (67′). Amarillas: 5 del Girona y 3 del Almería.
- Sporting de Gijón-Real Valladolid. Goles del Sporting de Gijón: Guillermo Rosas (83′); del Real Valladolid: Julien Ponceau (4′), Tay Abed (39′). Amarillas: 5 del Sporting de Gijón y 3 del Real Valladolid. Expulsado: Juan Otero (Sporting de Gijón, 90+1′).
- Las Palmas-Eldense. Goles de Las Palmas: Alex Suárez (90+5′), Jefte Betancor Sanchez (90+8′). Amarillas: 2 de Las Palmas y 8 del Eldense.
- Sabadell-Real Sociedad B. Sin goles. Amarillas: 2 del Sabadell y 3 de la Real Sociedad B.
Clasificación y próxima jornada
La clasificación de Segunda División está en la web oficial de LaLiga. La jornada 14 se juega del viernes 13 al lunes 16 de noviembre; los horarios de todos los partidos están en el calendario oficial de LaLiga. El próximo partido del AD Ceuta: CD Tenerife-AD Ceuta FC, el domingo 15 de noviembre a las 14:00.
Más resultados: resultados de la jornada 12 de Segunda División.
Fuente: resultados oficiales de LaLiga en laliga.com; goles y tarjetas, API-Football.