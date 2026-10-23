Estrenos streaming de cara al fin de semana del 23 al 30 de octubre de 2026 en distintas plataformas. A continuación, un repaso por los lanzamientos disponibles en cada una.
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Movistar Plus+
En Movistar Plus+ destacan tres estrenos con tramas que van del suspense a la sátira del cine y el relato periodístico.
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- Minions & Monsters: narra cómo los minions pasan de conquistar la industria de Hollywood a intentar salvar el planeta del caos que crearon (estreno 2026-06-24).
- Scream 7: un nuevo asesino Ghostface aparece en un pueblo donde Sidney Prescott ha rehecho su vida, y su hija se convierte en el siguiente objetivo (estreno 2026-02-25).
- Todos los hombres del presidente: Woodward y Bernstein inician una investigación periodística que desemboca en el caso Watergate (estreno 1976-04-09).
Netflix
Netflix reúne propuestas variadas, desde aventuras animadas a thrillers y sagas reconocibles.
Lee tambien: Programación TV hoy, viernes 23 de octubre: qué ver esta noche
- Super Mario Bros: La película: Mario y Luigi viajan por una misteriosa tubería hasta un mundo mágico tras una avería subterránea (estreno 2023-04-05).
- El Escuadrón Suicida: un grupo de super villanos en Belle Reve se enfrenta a misiones suicidas y al Task Force X (estreno 2021-07-28).
- La acompañante: la muerte de un multimillonario pone en marcha una serie de acontecimientos alrededor de Iris y sus amigos durante un viaje de fin de semana a una finca (estreno 2025-01-22).
Disney Plus
Disney Plus apuesta por títulos con tono de aventura y cine fantástico, además de una comedia de vacaciones.
- Doctor Strange en el multiverso de la locura: el Doctor Strange recorre realidades alternativas del multiverso para enfrentarse a un nuevo adversario (estreno 2022-05-04).
- Solo en casa 2: Perdido en Nueva York: Kevin viaja a Nueva York tras equivocarse de avión y vuelve a quedarse solo y desprotegido (estreno 1992-11-15).
Amazon Prime Video
Entre los estrenos de Amazon Prime Video aparecen una aventura clásica y una continuación dentro de la saga de Cazafantasmas.
- Charlie y la fábrica de chocolate: Charlie Bucket gana un concurso y visita durante un día la fábrica de chocolate de Willy Wonka (estreno 2005-07-13).
- Cazafantasmas: Imperio helado: el equipo regresa a Nueva York y continúa la historia de los Spengler (estreno 2024-03-20).
Max
En Max, el estreno apunta a una historia de terror con elementos románticos en el Chicago de los años 30.
- ¡La novia!: Frankenstein pide ayuda para crear una compañera, con la Novia como desencadenante de romance, interés policial y cambios sociales (estreno 2026-03-04).
Fuente: estrenos de cada plataforma según The Movie Database (TMDB).
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