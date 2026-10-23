Estrenos streaming de cara al fin de semana del 23 al 30 de octubre de 2026 en distintas plataformas. A continuación, un repaso por los lanzamientos disponibles en cada una.

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Movistar Plus+

En Movistar Plus+ destacan tres estrenos con tramas que van del suspense a la sátira del cine y el relato periodístico.

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Minions & Monsters : narra cómo los minions pasan de conquistar la industria de Hollywood a intentar salvar el planeta del caos que crearon (estreno 2026-06-24).

: narra cómo los minions pasan de conquistar la industria de Hollywood a intentar salvar el planeta del caos que crearon (estreno 2026-06-24). Scream 7 : un nuevo asesino Ghostface aparece en un pueblo donde Sidney Prescott ha rehecho su vida, y su hija se convierte en el siguiente objetivo (estreno 2026-02-25).

: un nuevo asesino Ghostface aparece en un pueblo donde Sidney Prescott ha rehecho su vida, y su hija se convierte en el siguiente objetivo (estreno 2026-02-25). Todos los hombres del presidente: Woodward y Bernstein inician una investigación periodística que desemboca en el caso Watergate (estreno 1976-04-09).

Netflix

Netflix reúne propuestas variadas, desde aventuras animadas a thrillers y sagas reconocibles.

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Super Mario Bros: La película : Mario y Luigi viajan por una misteriosa tubería hasta un mundo mágico tras una avería subterránea (estreno 2023-04-05).

: Mario y Luigi viajan por una misteriosa tubería hasta un mundo mágico tras una avería subterránea (estreno 2023-04-05). El Escuadrón Suicida : un grupo de super villanos en Belle Reve se enfrenta a misiones suicidas y al Task Force X (estreno 2021-07-28).

: un grupo de super villanos en Belle Reve se enfrenta a misiones suicidas y al Task Force X (estreno 2021-07-28). La acompañante: la muerte de un multimillonario pone en marcha una serie de acontecimientos alrededor de Iris y sus amigos durante un viaje de fin de semana a una finca (estreno 2025-01-22).

Disney Plus

Disney Plus apuesta por títulos con tono de aventura y cine fantástico, además de una comedia de vacaciones.

Doctor Strange en el multiverso de la locura : el Doctor Strange recorre realidades alternativas del multiverso para enfrentarse a un nuevo adversario (estreno 2022-05-04).

: el Doctor Strange recorre realidades alternativas del multiverso para enfrentarse a un nuevo adversario (estreno 2022-05-04). Solo en casa 2: Perdido en Nueva York: Kevin viaja a Nueva York tras equivocarse de avión y vuelve a quedarse solo y desprotegido (estreno 1992-11-15).

Amazon Prime Video

Entre los estrenos de Amazon Prime Video aparecen una aventura clásica y una continuación dentro de la saga de Cazafantasmas.

Charlie y la fábrica de chocolate : Charlie Bucket gana un concurso y visita durante un día la fábrica de chocolate de Willy Wonka (estreno 2005-07-13).

: Charlie Bucket gana un concurso y visita durante un día la fábrica de chocolate de Willy Wonka (estreno 2005-07-13). Cazafantasmas: Imperio helado: el equipo regresa a Nueva York y continúa la historia de los Spengler (estreno 2024-03-20).

Max

En Max, el estreno apunta a una historia de terror con elementos románticos en el Chicago de los años 30.

¡La novia!: Frankenstein pide ayuda para crear una compañera, con la Novia como desencadenante de romance, interés policial y cambios sociales (estreno 2026-03-04).

Fuente: estrenos de cada plataforma según The Movie Database (TMDB).

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