El presentador de ‘Todo es mentira’ sostiene que Moncloa busca centrar la campaña electoral en la faceta personal del presidente del Gobierno.

El presentador y publicista Risto Mejide ha valorado de manera crítica la nueva estrategia de imagen adoptada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a raíz de su aparición como protagonista en la portada de la revista Lecturas. Durante su intervención en el espacio televisivo Todo es mentira, el comunicador ha sostenido que el jefe del Ejecutivo persigue atraer el respaldo del electorado mediante la exposición de su perfil más personal, relegando a un segundo plano tanto el balance de su acción de gobierno como las explicaciones públicas sobre las distintas crisis que atraviesa España.

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Según el análisis expuesto por el conductor del programa en directo, este giro comunicativo responde a una decisión deliberada del equipo presidencial de cara a la cita con las urnas. En opinión de Mejide, el objetivo consiste en desplazar el debate público desde los resultados acumulados durante su mandato hacia la esfera individual del dirigente socialista, evitando así que la campaña electoral gire en torno a la rendición de cuentas por sus decisiones políticas.

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El desplazamiento del balance de gestión y la presencia de Begoña Gómez en campaña

Para argumentar su postura, Risto Mejide ha apuntado directamente a la planificación diseñada desde el entorno presidencial para afrontar el proceso electoral. «Alguien en Moncloa ha decidido que la campaña del candidato a la reelección no debe ir sobre lo que Pedro Sánchez ha hecho durante más de ocho años en el Gobierno, sino sobre lo que Pedro Sánchez es», ha reprochado el publicista durante su intervención televisiva.

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La campaña de Sánchez cambia la pregunta: de "¿qué hizo el presidente?" a "¿cómo lo pasó Pedro?"… Y Pedro, por lo visto, lo pasó fatal 👇 #TEM18N pic.twitter.com/rjebSGYwFK — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) November 18, 2026

Dentro de esa misma línea de exposición personal, el presentador ha censurado también el creciente protagonismo que está adquiriendo Begoña Gómez en los actos públicos del Partido Socialista. Mejide ha atribuido directamente al jefe del Ejecutivo la incorporación de su mujer a la dinámica electoral como parte integral del diseño comunicativo de la candidatura. «Ha sido el mismo presidente del Gobierno el que ha llevado a su propia esposa a los mítines y la ha transformado ya en un elemento más dentro de la comunicación de campaña», ha afirmado con rotundidad el conductor de Todo es mentira.

El análisis lingüístico del verbo «sufrir» y la elusión de responsabilidades

Más allá de la dimensión estética o escénica de la portada en la publicación del corazón y de los mítines electorales, Risto Mejide ha profundizado en la estructura gramatical del discurso habitual del líder socialista. En este terreno, el publicista ha identificado el empleo recurrente de una fórmula verbal específica mediante la cual, a su juicio, las obligaciones inherentes al cargo quedan diluidas y el gobernante logra presentarse ante la opinión pública como el principal perjudicado por los acontecimientos.

«En el momento que uno utiliza el verbo ‘sufrir’, se convierte en sujeto pasivo y no activo. De ninguna de las maneras puede asumir ningún tipo de responsabilidad. ¿Cómo le vas a pedir a una víctima de algo que encima asuma responsabilidades sobre ello?», ha argumentado el presentador al desgranar el efecto comunicativo de dicho término en el relato político del presidente del Gobierno.

Para ilustrar este razonamiento sobre el uso del lenguaje, Mejide ha enumerado diversos episodios de la actualidad nacional en los que, según ha señalado, se aplica esa misma construcción discursiva con independencia de la naturaleza de cada problema. «Él utiliza el verbo ‘sufrir’ igual para una DANA o un volcán que para la corrupción, el estado de nuestros trenes o un apagón, todo lo sufre, con lo cual, ¿qué va a hacer, si él ya sufre?», ha cuestionado el comunicador. Frente a esa elección léxica que sitúa al dirigente en una posición pasiva, el presentador ha recordado para concluir que el diccionario ofrece otras alternativas verbales como «asumir, conocer o elegir», cuyas connotaciones implican una relación muy distinta respecto a la toma de decisiones y la gestión pública.