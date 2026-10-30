El Feyenoord – Inter se juega el martes 3 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Feyenoord – Inter

Feyenoord – Inter Competición: Champions League, jornada 4

Champions League, jornada 4 Fecha: martes 3 de noviembre

martes 3 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: De Kuip (Rotterdam)

El partido de la jornada 4 de la Champions League enfrentará al Feyenoord y al Inter en el estadio De Kuip de Rotterdam. Ambos equipos llegan con 3 puntos en su haber tras 3 partidos disputados, con el Feyenoord anotando 4 goles y recibiendo 8, mientras que el Inter ha marcado 5 y ha encajado 6. En sus últimos encuentros, el Feyenoord ha logrado 1 victoria y ha sufrido 2 derrotas, mientras que el Inter presenta un balance similar con 1 victoria y 2 derrotas. Este encuentro será crucial para ambos en su búsqueda de avanzar en la competición.

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Así llegan los equipos

Feyenoord: 26º con 3 puntos en 3 partidos (4 goles a favor y 8 en contra); en sus últimos 3 partidos: 1 victoria, 0 empates y 2 derrotas (resultados: D-V-D)

Inter: 20º con 3 puntos en 3 partidos (5 goles a favor y 6 en contra); en sus últimos 3 partidos: 1 victoria, 0 empates y 2 derrotas (resultados: V-D-D)

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