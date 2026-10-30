El Galatasaray – VfB Stuttgart se juega el martes 3 de noviembre a las 18:45 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en Movistar Liga de Campeones 3.

Partido: Galatasaray – VfB Stuttgart

Galatasaray – VfB Stuttgart Competición: Champions League, jornada 4

Champions League, jornada 4 Fecha: martes 3 de noviembre

martes 3 de noviembre Hora: 18:45 (hora peninsular)

18:45 (hora peninsular) Canal de TV: Movistar Liga de Campeones 3

Movistar Liga de Campeones 3 Estadio: Rams Park (Istanbul)

El Galatasaray se enfrenta al VfB Stuttgart en la jornada 4 de la Champions League en el estadio Rams Park de Estambul. El equipo turco ocupa la 23ª posición con 3 puntos tras 3 partidos, habiendo anotado 6 goles y recibido 9. En sus últimos 3 encuentros, el Galatasaray ha logrado 1 victoria y ha sufrido 2 derrotas. Por su parte, el VfB Stuttgart se sitúa en la 6ª posición con 7 puntos, con 7 goles a favor y solo 2 en contra. En sus últimos 3 partidos, el Stuttgart ha cosechado 2 victorias y 1 empate, manteniéndose invicto.

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Así llegan los equipos

Galatasaray: 23º con 3 puntos en 3 partidos (6 goles a favor y 9 en contra); en sus últimos 3 partidos: 1 victoria, 0 empates y 2 derrotas (resultados: V-D-D)

VfB Stuttgart: 6º con 7 puntos en 3 partidos (7 goles a favor y 2 en contra); en sus últimos 3 partidos: 2 victorias, 1 empate y 0 derrotas (resultados: E-V-V)

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