El tenista español Carlos Alcaraz afronta este miércoles un encuentro clave en las ATP Finals 2026 al medirse contra el ruso Daniil Medvedev en la cuarta jornada del torneo. El partido, que enfrenta a los dos vencedores de la primera jornada, se disputa a partir de las 14:00 horas en Turín y puede seguirse en directo por televisión a través de Movistar Plus +. El murciano busca una victoria que le acerque de forma matemática a las semifinales de la competición.

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Un duelo decisivo para las aspiraciones de Carlos Alcaraz en Turín

El encuentro de este miércoles en el Inalpi Arena de Turín sitúa a Carlos Alcaraz ante la posibilidad de asegurar prácticamente su clasificación para las semifinales del torneo de maestros en caso de conseguir un nuevo triunfo. Alcaraz y Medvedev llegan a este compromiso tras imponerse en sus respectivos compromisos de la jornada inaugural, lo que otorga un carácter trascendental a este nuevo enfrentamiento dentro de la fase de grupos.

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No obstante, la configuración matemática del grupo contempla diversos escenarios. Si el español logra la victoria, se situaría con dos triunfos, aunque la combinación de resultados con el encuentro entre Cobolli y Tiafoe podría dar lugar a un hipotético triple empate a dos victorias. En ese eventual escenario, la resolución de los clasificados requeriría el recuento del porcentaje de sets ganados por cada contendiente.

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Once enfrentamientos previos en el circuito profesional

El partido de hoy constituye el undécimo enfrentamiento oficial entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev en el circuito internacional, convirtiéndose en uno de los duelos más repetidos del torneo de Turín. El historial previo refleja una rivalidad prolongada sobre diferentes superficies y escenarios de máxima exigencia.

Entre los diez precedentes anteriores figuran encuentros de gran relevancia en torneos del circuito y Grand Slam:

Semifinales de Viena 2026: victoria de Alcaraz por 6-4 y 7-6 (7/2).

Semifinales de Indian Wells 2026: victoria de Medvedev por 6-3 y 7-6 (7/2).

Semifinales de Pekín 2024: victoria de Alcaraz por 7-5 y 6-3.

Semifinales de Wimbledon 2024: victoria de Alcaraz por 6-7 (1/7), 6-3, 6-4 y 6-4.

Final de Indian Wells 2024: victoria de Alcaraz por 7-6 (7/5) y 6-1.

Round Robin de las ATP Finals 2023: victoria de Alcaraz por 6-4 y 6-4.

Semifinales del US Open 2023: victoria de Medvedev por 7-6 (7/3), 6-1, 3-6 y 6-3.

Semifinales de Wimbledon 2023: victoria de Alcaraz por 6-3, 6-3 y 6-3.

Final de Indian Wells 2023: victoria de Alcaraz por 6-3 y 6-2.

Segunda ronda de Wimbledon 2021: victoria de Medvedev por 6-4, 6-1 y 6-2.

Declaraciones previas y claves tácticas sobre la pista rápida de Turín

En la previa del encuentro, Daniil Medvedev ha reconocido públicamente el nivel competitivo de su rival al señalar que el español es un jugador capaz de vencer a cualquier oponente bajo cualquier circunstancia. Asimismo, el tenista ruso ha elogiado las cualidades físicas de Alcaraz, afirmando que, junto con Novak Djokovic, posee la mejor movilidad en pista de la historia del tenis.

A pesar de los elogios hacia el juego del murciano, Medvedev ha matizado que las características de la superficie en la que se disputa el torneo de Turín, descrita como muy rápida, benefician sus opciones de victoria, especialmente si logra mantener un alto porcentaje de acierto con su servicio durante el desarrollo del partido.