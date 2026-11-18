El Plan Ceuta Exporta se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 para mejorar la internacionalización de las empresas ceutíes.

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El Real Decreto-ley 38/2026, de 17 de noviembre, introduce una serie de medidas económicas que afectan directamente a la ciudad de Ceuta. Entre ellas, destaca la ampliación del plazo del Plan Ceuta Exporta, que ahora se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027. Este plan, gestionado por ICEX, tiene como objetivo fomentar la internacionalización del tejido empresarial ceutí.

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A quién afecta

El Plan Ceuta Exporta está dirigido a las empresas ceutíes que buscan expandir su presencia en mercados internacionales. Además, se incluyen ayudas para la formación en internacionalización a personas físicas residentes en Ceuta, con el fin de mejorar las capacidades del tejido empresarial local.

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Desde cuándo

La ampliación del plazo del Plan Ceuta Exporta es efectiva desde la publicación del Real Decreto-ley 38/2026, y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 18 de noviembre de 2026 (referencia BOE-A-2026-24120).