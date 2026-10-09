La accidentada intervención de la cantante colombiana en el espacio conducido por David Broncano genera un alud de reproches en redes sociales por los retrasos y los mínimos medios técnicos, mientras que parte de la audiencia elogia la capacidad de improvisación del presentador.

La esperada entrevista de la cantante Shakira en el programa ‘La Revuelta’ de La 1 se ha saldado con una oleada de críticas en las plataformas digitales tras una emisión caracterizada por los imprevistos técnicos, los retrasos y una duración drásticamente reducida. La artista colombiana ha recibido al presentador David Broncano y a su equipo en el recinto efímero de Macondo Park, lugar donde lleva a cabo su residencia de conciertos en Madrid y que concluirá el próximo lunes 12 de octubre con su decimotercera y última fecha cargada de invitados especiales. Sin embargo, el desarrollo del encuentro ha provocado una notable controversia entre los espectadores, llegando a ser calificado en redes sociales como «de lo peor que se ha emitido».

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La emisión ha arrancado de una forma inusual, con David Broncano en el interior de un vehículo en marcha explicando los desajustes organizativos surgidos a última hora. Según ha relatado el propio conductor del formato de TVE, la confirmación por parte del equipo de la intérprete se produjo con escaso margen, casi dos años después de la promesa inicial de la artista. «Ayer por la tarde su equipo nos dijo que por fin la podíamos entrevistar, pensábamos que sería para dentro de dos semanas, para preparar cosas, pero la petición era para hoy a las cinco de la tarde, que es cuando normalmente grabamos el programa», ha señalado el comunicador para contextualizar la ausencia del público habitual y del atrezo característico del Teatro Albéniz.

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Medios técnicos reducidos y un retraso de la artista que acortó el encuentro

El traslado del equipo al estadio de Villaverde ha estado acompañado de importantes limitaciones logísticas. Ante la premura de la cita, la producción ha tenido que prescindir de su infraestructura habitual y ha grabado la entrega con tan solo dos cámaras. A estos condicionantes se ha sumado la demora en la llegada de Shakira, que había citado a los responsables del programa a las 17:00 horas, generando momentos de incertidumbre durante la espera en un espacio vacío.

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«Yo me mantengo con ilusión, espero que en breve aparezca», ha llegado a comentar el presentador durante la demora. Con el paso de los minutos y ante la inminencia de un vuelo que el humorista debía tomar, la desesperación se ha hecho evidente en el espacio: «Estaba perdiendo la esperanza, pero parece que va a venir. Tengo que hacer una entrevista en 18 minutos», ha advertido Broncano poco antes de ser recibido en la zona VIP del recinto.

"La tienda que visitó Shakira en Madrid" es un titular que, inequívocamente, te hace pensar en FÓSILES y MINERALES



✅ Sí, Shakira se ha ido a ver piedras #LaRevuelta @shakira pic.twitter.com/9zrmMyPA0S — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 8, 2026

Una vez iniciado el diálogo, la cantante ha adelantado algunos detalles sobre su espectáculo de despedida del próximo lunes en Madrid, confirmando la presencia de artistas invitados como Maluma —con quien interpretará su nuevo tema conjunto ‘Agua’— y Bizarrap, además de otras sorpresas. Sin embargo, el tono de la conversación se ha vuelto tenso cuando el presentador ha indagado sobre las actividades de la colombiana en la capital durante su estancia. «No he tenido ni un día libre… ¿Preparar todo esto te parece poco?», ha replicado la intérprete, revelando únicamente una escapada a una tienda con amigas y entablando un debate sobre astrología. Ante los intentos de Broncano por reconducir la charla, la cantante ha marcado distancias: «¿Por qué no cambiamos la imagen un poquito? Yo he venido aquí a hablar de mis conciertos».

El gran fin de fiesta de Shakira en Madrid 🎉



Si no has ido a ver el show que tiene montado, has tenido DOCE DÍAS pero bueno…queda una fecha más. Igual estás leyendo esto y no hay entradas, sería lo normal



📌 Única fecha disponible:



El 12 de octubre será un gran fin de… pic.twitter.com/cKeaj7ftDS — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 8, 2026

Tensión por el jet privado y división de opiniones en la audiencia

El tramo final del breve encuentro ha estado marcado por la prisa del comunicador por abandonar el recinto para no perder su enlace aéreo. En ese momento, la artista ha entregado a Broncano un chubasquero plateado y unas gafas —elementos que ha repartido a los seguidores elegidos para acompañarla en el inicio de sus shows— extendiéndole una invitación formal.

Gracias a Shakira por esta entrevistas aunque haya sido justa de tiempo, nos vemos pronto 🤗 #LaRevuelta @shakira pic.twitter.com/aqQ3m1Oy2h — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 8, 2026

Ante la premura de tiempo, el presentador ha solicitado entre bromas a la cantante la cesión de su jet privado para evitar salir con prisas. La respuesta de la artista no se ha hecho esperar: «O sea me arruinas, las mujeres facturan pero también gastan. Tengo a 150 personas trabajando en esta gira, al final entre lo que facturo y gasto me quedo igual». La réplica ha llevado al conductor del programa a zanjar la cuestión asegurando: «Es que ni contesto ante semejante mentira».

La emisión ha provocado un intenso debate en las redes sociales. Numerosos usuarios han expresado su malestar por la impuntualidad de la cantante y la brevedad del formato, tildando la entrevista de «incómoda» y criticando la «falta de educación» al no respetar los tiempos fijados. En contraste, otro sector de la audiencia ha alabado la capacidad de reacción y las tablas de David Broncano para completar la entrega del programa en condiciones adversas, comparando el tono de la grabación con formatos clásicos de su trayectoria como ‘La vida moderna’ o escenas de la comedia ‘The Office’.

Pues ya si podemos decir que la entrevista a Shakira es de lo peor que se ha emitido en #LaRevuelta



Han cambiado todos los planes cuando solo le interesaba recordar las entradas que tiene aún por vender… https://t.co/oZcpiVgKqn — Volando… (@aerotrastorna2) October 8, 2026

Buen ejemplo de como juegan algunos artistas con el trabajo de los profesionales de los medios. Hay mucho curro detrás de cada entrevista, una planificación que atañe a equipos humanos que ven como sus agendas se tambalean en función de los caprichos de las estrellas#LaRevuelta — David Vidal (@davidalsol) October 8, 2026

Que entrevista más incómoda! #larevuelta — Mariquilla Terremoto (@MariquillaTer10) October 8, 2026

Pero qué tipo de broma ha sido lo de hoy, para hacer esto, mejor lleváis a alguien random al teatro y seguro que sale mucho mejor #larevuelta @LaRevuelta_TVE — Angel Luis (@trabugata) October 8, 2026

#LaRevuelta está consiguiendo que esté pegado a la tele viendo un vídeo grabado en móvil de Broncano haciendo tiempo a ver si llega Shakira — Alexsinos (@alexsinos) October 8, 2026