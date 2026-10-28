El Getafe – Sevilla se juega el domingo 1 de noviembre a las 14:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Getafe – Sevilla

Getafe – Sevilla Competición: LaLiga, jornada 11

LaLiga, jornada 11 Fecha: domingo 1 de noviembre

domingo 1 de noviembre Hora: 14:00 (hora peninsular)

14:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN

DAZN Estadio: Coliseum (Getafe)

El Coliseum acogerá el encuentro de la jornada 11 de LaLiga entre Getafe y Sevilla. El equipo local, situado en la 17ª posición, ha sumado 9 puntos en 10 partidos, con un balance de 5 goles a favor y 15 en contra. En sus últimos cinco encuentros, el Getafe ha registrado 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas. Por su parte, el Sevilla ocupa la 6ª plaza con 17 puntos, habiendo anotado 16 goles y recibido 16 en el mismo número de partidos. En sus últimos cinco partidos, el Sevilla ha logrado 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Getafe: 17º con 9 puntos en 10 partidos (5 goles a favor y 15 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: D-E-D-V-D)

Sevilla: 6º con 17 puntos en 10 partidos (16 goles a favor y 16 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: V-D-E-D-V)

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