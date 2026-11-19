El tenista madrileño, de 20 años, afronta este jueves a las 14:00 horas su primer enfrentamiento en el circuito frente al número cuatro del mundo con la obligación de vencer en dos sets y depender de otro resultado para alcanzar las semifinales.

Rafa Jódar disputa este jueves 19 de noviembre su tercer y último encuentro de la fase de grupos en las ATP Finals de Turín frente a Ben Shelton, en un duelo en el que el jugador madrileño apura sus opciones de clasificación para las semifinales del torneo. Para mantener vivas sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, el tenista español necesita imponerse en dos sets al jugador estadounidense y aguardar a que Alexander Zverev logre igualmente un triunfo en dos mangas ante Arthur Fils.

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En el supuesto de que se cumplan ambas condiciones, se producirá un triple empate a una victoria dentro del grupo John McEnroe. En ese escenario, la resolución de la clasificación dependerá del porcentaje de juegos y sets ganados por los implicados en la fase de grupos de la competición disputada en Turín.

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Un estreno en el circuito ante Ben Shelton y el balance de la temporada

El partido de este jueves supondrá el primer enfrentamiento en el circuito profesional entre Rafa Jódar y Ben Shelton. El jugador madrileño, de 20 años, ocupa actualmente el décimo puesto de la clasificación mundial, cerrando el top 10, mientras que el tenista estadounidense figura como número cuatro del mundo y acude a la cita de Turín sin la presencia de Juan Carlos Ferrero como apoyo en el torneo.

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Ben Shelton llega a este tercer compromiso de la fase de grupos tras encajar su séptima derrota ante Alexander Zverev, actual número uno mundial. Por su parte, Rafa Jódar acumula un total de 80 partidos disputados a lo largo de la presente temporada, con un balance de 58 encuentros resueltos con victoria antes de afrontar este decisivo choque en la pista central.

Horario y dónde ver en televisión el Rafa Jódar – Ben Shelton

El tercer partido del grupo John McEnroe de las ATP Finals 2026 entre Rafa Jódar y Ben Shelton se celebrará este jueves 19 de noviembre en la pista central del Inalpi Arena de Turín. El inicio del encuentro está programado a partir de las 14:00 horas.

La jornada de este grupo en el torneo se completará en la sesión nocturna, fijada para las 20:30 horas, con el enfrentamiento entre Alexander Zverev y Arthur Fils. Los aficionados que deseen seguir en directo el partido entre Rafa Jódar y Ben Shelton en las ATP Finals podrán hacerlo a través de Movistar Plus.