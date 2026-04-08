El operativo de búsqueda desplegado en la zona del puerto de San Isidro ha concluido este miércoles con el peor de los desenlaces. Tras dos días de intensas labores de rastreo, los equipos de emergencia han localizado el cadáver del cazador de 52 años desaparecido desde el pasado lunes.

Detalles del hallazgo

El cuerpo fue localizado alrededor de las 13:00 horas por un agente de la Guardería de Medio Natural que participaba en el dispositivo. El hallazgo se produjo en las inmediaciones del bosque de Brañagallones, perteneciente al municipio asturiano de Caso, en una zona de difícil acceso y gran valor ecológico.

Minutos después de la localización, el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, desplazado a la zona a bordo del helicóptero medicalizado del SEPA, confirmó el fallecimiento del hombre. En estos momentos, la Guardia Civil se encarga de los trámites legales necesarios para proceder al levantamiento del cadáver e iniciar la investigación sobre las causas del deceso.

Cronología de la desaparición

La voz de alarma se dio en la madrugada del martes, cuando la mujer del fallecido denunció su desaparición. El hombre, vecino de Oviedo, se había trasladado el lunes por la mañana a la zona de Aller para practicar la caza y no regresó a su domicilio.

Las primeras pistas sólidas aparecieron el martes de madrugada, cuando se localizó su vehículo estacionado en el aparcamiento del Camino de Wamba, en la montaña de Riaño (León), muy cerca de la estación de esquí de San Isidro.

Un operativo complejo

La búsqueda se ha desarrollado en una zona limítrofe entre León y el Principado de Asturias, caracterizada por su orografía abrupta y condiciones meteorológicas cambiantes. En el operativo han colaborado diversos cuerpos, incluyendo:

El Servicio de Emergencias del Principado (SEPA).

La Guardia Civil.

Agentes de la Guardería de Medio Natural.

Equipos de rescate aéreo.

Las autoridades aún no han determinado si el fallecimiento se debió a un accidente fortuito, una caída o causas naturales, a la espera de los resultados de la autopsia.