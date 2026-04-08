Compruebe los números premiados en todos los sorteos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles celebrados hoy en una jornada de gran fortuna

La ONCE ha cumplido con su tradicional cita de este miércoles 8 de abril de 2026, repartiendo premios a través de su variado catálogo de juegos. Desde el emblemático Cupón Diario, que acompaña a los españoles desde 1939, hasta las múltiples extracciones diarias de Super 11 y Triplex, el azar ha dictado sentencia en una jornada que también ha incluido la fecha ganadora del sorteo Mi Día.

Cupón Diario de la ONCE

El sorteo principal de este miércoles ha arrojado el siguiente número premiado, que otorga 500.000 euros a las cinco cifras y la serie, además de otros premios menores:

Número: 64322

Serie: 005

Mi Día de la ONCE

En el sorteo de Mi Día, que premia fechas significativas, la combinación ganadora para este miércoles 8 de abril ha sido:

Fecha ganadora: 23 de abril de 2008

Número de la suerte: 03

Recaudación: 100.126,00 € (con 60.075,60 € destinados a premios).

Super 11: Resultados de los 5 sorteos

El Super 11 ofrece cinco oportunidades diarias de ganar. Estas son las combinaciones de 20 números extraídas hoy:

Sorteo Combinación Ganadora Sorteo 5 01, 02, 03, 05, 11, 12, 16, 21, 29, 30, 37, 41, 42, 44, 47, 55, 59, 62, 75, 76 Sorteo 4 21, 23, 28, 30, 33, 53, 54, 55, 58, 60, 62, 66, 69, 71, 72, 73, 78, 82, 84, 85 Sorteo 3 04, 10, 11, 19, 21, 29, 38, 40, 42, 46, 47, 49, 58, 61, 63, 67, 73, 75, 77, 81 Sorteo 2 03, 05, 13, 22, 25, 26, 29, 42, 47, 49, 54, 60, 63, 68, 69, 76, 80, 82, 84, 85 Sorteo 1 03, 04, 05, 07, 26, 27, 32, 40, 43, 45, 50, 59, 61, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 80

Triplex de la ONCE: Resultados de los 5 sorteos

Para los que buscan premios rápidos con tres cifras, estos han sido los números ganadores del Triplex de hoy:

Sorteo 5: 564

Sorteo 4: 560

Sorteo 3: 725

Sorteo 2: 944

Sorteo 1: 960

Información y Cobro de Premios

Se recuerda a todos los participantes la importancia de comprobar sus boletos en los puntos de venta oficiales de la ONCE o a través de su plataforma web JuegosONCE. Los premios tienen un plazo de caducidad de 30 días naturales desde el día siguiente al sorteo. Aquellos premios superiores a 40.000 € están sujetos a la retención fiscal correspondiente por parte de la Agencia Tributaria.