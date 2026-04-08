Consulte la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro de la Bonoloto, que cuenta hoy con un bote de 600.000 euros

El sorteo de la Bonoloto ha vuelto a repartir suerte este miércoles 8 de abril de 2026, una jornada que consolida la actividad de los juegos de azar en la primera semana completa del mes. Esta modalidad, una de las más populares en España por su frecuencia diaria y el bajo coste de sus apuestas, ha realizado su extracción habitual en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Con un bote acumulado de 600.000 euros para la primera categoría, la expectación entre los fieles seguidores de este sorteo se ha mantenido alta hasta la validación oficial de los números.

Desde su creación en 1988, la Bonoloto ha mantenido una estructura sencilla y eficiente, permitiendo a los jugadores participar de forma puntual o semanal. Bajo el sistema de 6/49, el azar ha dictado hoy una combinación marcada por cifras altas, que ya ha sido verificada por los organismos competentes.

Combinación ganadora de la Bonoloto

Tras el sorteo celebrado esta noche, los números que conforman la combinación ganadora de hoy, miércoles 8 de abril, son los siguientes:

Combinación ganadora: 23, 33, 35, 38, 46 y 49

Número Complementario: 06

Reintegro: 6

Estos resultados son la referencia necesaria para que los participantes comprueben sus boletos. Para obtener el premio de primera categoría, es necesario acertar los seis números de la combinación principal. No obstante, el sorteo contempla premios para quienes tengan 5 aciertos más el complementario, así como para acertantes de 5, 4 y 3 números. El reintegro garantiza la devolución del importe apostado a los poseedores de los boletos cuya cifra coincida con la extraída del bombo específico.

Funcionamiento y participación

Participar en la Bonoloto tiene un coste de 0,50 euros por apuesta, si bien el sistema exige un mínimo de dos apuestas (1 euro) para validar el boleto. Los jugadores pueden realizar apuestas sencillas seleccionando seis números de una tabla del 1 al 49, o apuestas múltiples que permiten aumentar las probabilidades de éxito. El sorteo se celebra de lunes a domingo, ofreciendo la posibilidad de jugar mediante la apuesta diaria o la semanal, que incluye todos los sorteos del periodo.

Verificación oficial y cobro de premios

Se recomienda a todos los apostantes realizar la comprobación definitiva de sus boletos a través de los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado o en la red de administraciones de lotería autorizadas. La validación en estos puntos es el único paso seguro para confirmar la obtención de un premio antes de iniciar los trámites de cobro.

Es importante recordar que los premios de la Bonoloto caducan a los tres meses, a contar desde el día siguiente a la celebración del sorteo. Además, los premios que superen el límite exento fijado por la ley en España (actualmente 40.000 euros) están sujetos a una retención fiscal del 20% por parte de la Agencia Tributaria.