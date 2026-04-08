Simeone define un once marcado por las ausencias de Oblak y Barrios, pero reforzado por el regreso de Pubill a la zaga y la apuesta total por el talento de Griezmann y Julián Álvarez.

Todo listo para el asalto europeo. El Atlético de Madrid se enfrenta esta noche al FC Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions League, y Diego Pablo Simeone ya tiene perfilado el equipo con el que buscará asaltar el feudo azulgrana. A pesar de las bajas sensibles, el técnico argentino pondrá en liza un bloque competitivo que mezcla la veteranía de Koke con la efervescencia de los nuevos fichajes.

Sin Oblak: Musso asume el reto La noticia más relevante en el once es la confirmación de Juan Musso en la portería. El guardameta argentino defenderá la meta rojiblanca por quinto partido consecutivo debido a que Jan Oblak, aunque intentó forzar hasta el último minuto, no se siente al 100% y se ha quedado fuera de la lista definitiva.

Una defensa con el regreso de Pubill Tras las rotaciones en Liga, Simeone recupera su esquema defensivo de confianza. La gran novedad es la presencia de Marc Pubill, quien ya ha superado sus molestias físicas y formará pareja en el eje de la zaga con Hancko. En los laterales, la profundidad estará garantizada con Nahuel Molina por derecha y Ruggeri por izquierda.

El centro del campo: La pareja Koke-Llorente Con las bajas por lesión de Johnny Cardoso y Pablo Barrios, el Cholo se ve obligado a recomponer la medular. El capitán Koke llevará la manija del equipo acompañado por un Marcos Llorente que retrasará su posición para actuar como interior/pivote, aportando el despliegue físico necesario para frenar el juego interior del Barça.

Artillería pesada en ataque Para el frente de ataque, el Atlético no se guardará nada. Simeone apuesta por su formación más ambiciosa, el llamado «póquer de gala»:

Giuliano Simeone: En banda derecha, aportando sacrificio y llegada (goleador en el último duelo liguero).

En banda derecha, aportando sacrificio y llegada (goleador en el último duelo liguero). Ademola Lookman: Eléctrico por la izquierda para castigar a la defensa culé.

Eléctrico por la izquierda para castigar a la defensa culé. Antoine Griezmann: Actuando con total libertad en la mediapunta.

Actuando con total libertad en la mediapunta. Julián Álvarez: El «Araña» será la referencia absoluta en punta.

Posible Once del Atlético de Madrid (4-2-3-1 / 4-4-2)

Portero: Musso

Musso Defensas: Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri

Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri Centrocampistas: Koke, Llorente, Giuliano, Lookman

Koke, Llorente, Giuliano, Lookman Delanteros: Griezmann, Julián Álvarez