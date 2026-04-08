La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) se encamina hacia una transformación integral. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha blindado el futuro de la institución mediante la firma de un plan plurianual que inyectará 60 millones de euros adicionales entre 2026 y 2029. El objetivo es ambicioso: modernizar su estructura, potenciar la investigación y ampliar su capacidad con 20.380 nuevas plazas.

Una apuesta estratégica por la universidad pública

El acuerdo, sellado este miércoles por la ministra Diana Morant y el rector de la UNED, Ricardo Mairal, eleva la financiación estatal a niveles récord. Si se suman las partidas transferidas en los dos años anteriores, la universidad recibirá un total de 90 millones de euros extra. Para 2029, la inversión del Estado alcanzará los 169 millones de euros, lo que representa un incremento del 57% respecto a las cifras de 2025.

La ministra Morant destacó la relevancia de este movimiento en un contexto político complejo:

«Nos las hemos ingeniado para que, con presupuestos prorrogados, hayamos firmado el mejor plan para la UNED de toda su historia. Es una apuesta estratégica por la universidad pública frente a quienes quieren darle el estoque final».

Más títulos y enfoque tecnológico

El plan no solo busca crecer en volumen, sino en relevancia. Se proyecta un aumento del 46% en la oferta académica oficial a través de dos vías:

15 nuevos títulos (Grados y Másteres) que aportarán 15.340 plazas. Ampliación de 5 titulaciones existentes, sumando otras 5.010 plazas.

La oferta se centrará en áreas de alta demanda y valor estratégico, especialmente en las ramas tecnológicas. Entre las novedades destacan los dobles grados, una modalidad cada vez más solicitada por el estudiantado:

Matemáticas y Economía (1.000 plazas)

(1.000 plazas) Psicología y Criminología (1.000 plazas)

(1.000 plazas) Matemáticas y Física (800 plazas)

(800 plazas) Otros programas en Ciencia Política y Sociología, Derecho y Trabajo Social, e Ingenierías.

Modernización e Inteligencia Artificial

De los 60 millones de euros, la mayor parte (54 millones) se destinará a gastos de personal y funcionamiento corriente, permitiendo renovar la plantilla docente. Los 6 millones restantes se invertirán en investigación, transferencia de conocimiento y la mejora de infraestructuras.

Uno de los pilares del proyecto es la modernización tecnológica. La UNED reforzará el uso intensivo de las TIC y la Inteligencia Artificial para optimizar el aprendizaje a distancia, buscando un salto cualitativo en su metodología pedagógica.

El rector Ricardo Mairal calificó el acuerdo como un «escenario de estabilidad financiera» que permitirá a la UNED dejar atrás la dependencia excesiva de sus ingresos internos. Asimismo, aprovechó la ocasión para recordar la meta a largo plazo del sector: alcanzar una financiación universitaria equivalente al 1% del PIB.