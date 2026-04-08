Hansi Flick perfila un once con pocas incógnitas donde la gran perla blaugrana liderará el ataque, mientras que Eric García ejercerá de ancla en un centro del campo condicionado por las bajas.

El Camp Nou se viste de gala este miércoles para recibir al Atlético de Madrid en una eliminatoria de cuartos de final que promete ser eléctrica. Con la confianza renovada tras los últimos resultados, el FC Barcelona busca un golpe de autoridad en Europa apoyándose en el estado de gracia de su joven estrella y en un bloque sólido que apenas presenta dudas para Hansi Flick.

Lamine Yamal y el dilema del tridente La gran baza de los blaugrana para el duelo de hoy es, sin duda, Lamine Yamal. El joven talento llega en un nivel superlativo y es el único con el puesto garantizado en la línea de ataque. A su lado, la competencia es feroz: Robert Lewandowski, que sigue «enchufado» tras marcar el pasado fin de semana, apunta a la titularidad junto a Dani Olmo, cuya capacidad para presionar en bloque alto le da ventaja sobre Ferran Torres y Marcus Rashford. La prioridad de Flick es dificultar la salida de balón rojiblanca, lo que sitúa a Olmo en el perfil izquierdo como la opción más probable.

Eric García, el «multiusos» en la medular Las lesiones de Marc Bernal y Frenkie de Jong han dejado el centro del campo con las piezas justas. Ante este escenario, Eric García volverá a actuar como pivote defensivo, una posición en la que se ha adaptado con solvencia. Estará escoltado por el talento de Pedri en la creación, mientras que Fermín López ocupará la mediapunta para aportar esa garra y llegada desde segunda línea que tanto demanda el técnico alemán.

Defensa telegrafiada con el regreso de Koundé En la retaguardia, Hansi Flick recupera su estructura principal para el choque de esta noche. Joan García se mantiene firme bajo los palos, protegido por una pareja de centrales que combina juventud y contundencia: Pau Cubarsí y Gerard Martín. En los laterales, Jules Koundé regresa a la titularidad en el carril derecho, mientras que Joao Cancelo será el encargado de proyectarse por la banda izquierda.

Posible Once del FC Barcelona

Portero: Joan García

Joan García Defensas: Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo

Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo Centrocampistas: Eric García, Pedri, Fermín López

Eric García, Pedri, Fermín López Delanteros: Lamine Yamal, Dani Olmo, Robert Lewandowski

Recursos en el banquillo A diferencia de otras noches, el Barça contará con revulsivos de primer nivel para cambiar el guion del partido si fuera necesario. Jugadores como Marcus Rashford, Ferran Torres o Alejandro Balde esperarán su oportunidad para aportar velocidad y frescura en los tramos finales del encuentro.