El tenista serbio afronta un compromiso trascendental este martes 3 de noviembre a las 15: horas para mantener sus opciones de clasificación a las ATP Finals de Turín

Novak Djokovic se juega una parte fundamental de sus aspiraciones de la temporada en el Rolex Paris Masters 2026. El tenista serbio afronta un reto mayúsculo en su debut en el torneo parisino, donde se medirá a Valentin Vacherot en un encuentro marcado por la urgencia competitiva. En caso de encajar una derrota, el jugador balcánico perdería de forma definitiva las opciones matemáticas de clasificarse para las codiciadas ATP Finals de Turín, un objetivo que exige un esfuerzo final para colocarse entre las ocho mejores raquetas del circuito en este tramo decisivo del año.

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El camino del balcánico no atraviesa su momento más plácido de forma reciente. Después de levantar el título en Tokio, el deportista encadenó tropiezos en su estreno en el ATP Shanghái ante Hubert Hurkacz y en su segundo compromiso en Basilea frente a Jan-Lennard Struff. Además, el año 2026 ha estado condicionado por diversos problemas físicos, con especial incidencia a partir de la etapa estival, obligando al exnúmero uno a exprimir sus opciones sobre la pista dura de París.

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Horario y dónde ver en directo el partido en España

El enfrentamiento de primera ronda del Rolex Paris Masters 2026 entre Novak Djokovic y Valentin Vacherot ha quedado programado para este martes, 3 de noviembre de 2026. El duelo se disputará en el tercer turno de la sesión diurna sobre la Pista Central del recinto, con un horario estimado de inicio en torno a las 15:00 horas (horario peninsular español).

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La jornada matinal arrancará a las 11:00 horas con los encuentros previos entre Arthur Rinderknech y Francisco Cerúndolo, por un lado, y Alejandro Davidovich frente a Moise Kouamé, por el otro, por lo que el choque del serbio podría retrasarse ligeramente en función del desarrollo de los partidos precedentes. Para los aficionados españoles interesados en seguir las evoluciones del torneo, la retransmisión oficial en directo se podrá ver por televisión a través de la plataforma Movistar+.

El peligro de Valentin Vacherot y los precedentes en el circuito

Enfrente tendrá a un rival en racha y con credenciales contrastadas. Valentin Vacherot llega a la cita de París tras adjudicarse el título en el torneo de Basilea. El tenista monegasco protagonizó su salto estelar al primer nivel la temporada pasada al conquistar el ATP Shanghái, un hito que le permitió transitar desde el circuito de Challengers hasta la élite mundial.

Durante el presente curso, el jugador ha ratificado que su progresión no fue un hecho aislado. En París buscará repetir el triunfo que ya firmó el año pasado en tierras chinas, el único precedente oficial disputado hasta la fecha entre ambos contendientes, antes de que el monegasco alzara el trofeo en aquel torneo asiático.