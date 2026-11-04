El Real Madrid ha anunciado oficialmente que someterá a la aprobación de la Asamblea General de Socios Compromisarios la incorporación de Rafael Nadal Parera como nuevo miembro de la Junta Directiva del club. El nombramiento del tenista balear, que actualmente ostenta la condición de socio número 67.778 de la entidad, se votará en la próxima sesión prevista para el sábado 21 de noviembre.

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Una leyenda del deporte vinculada a los valores del madridismo

La decisión ha sido adoptada este miércoles por la Junta Directiva encabezada por Florentino Pérez. Desde la entidad se ha destacado que el tenista de Manacor, quien ya figuraba como socio de honor del club, representa «una de las más grandes leyendas de la historia del deporte y uno de los deportistas españoles más admirados y reconocidos en todo el mundo». El comunicado subraya el orgullo que supone para el madridismo que una figura de su dimensión pase a formar parte de los órganos de gobierno para contribuir al presente y futuro institucional.

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Asimismo, la institución ha puesto en valor la estrecha conexión existente entre los principios vitales del deportista y la identidad corporativa del club blanco. En este sentido, el escrito institucional resalta que su trayectoria ha estado guiada por el talento, el espíritu de superación permanente, la capacidad de sacrificio, la competitividad, la humildad, el respeto a los rivales y compañeros, y un marcado compromiso solidario.

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La respuesta de Rafael Nadal en sus redes sociales

Tras hacerse público el anuncio oficial por parte del conjunto madridista, Rafael Nadal ha querido manifestar públicamente su agradecimiento a través de sus perfiles en redes sociales, dirigiéndose directamente al presidente de la entidad. El tenista ha compartido su gratitud hacia Florentino Pérez y los miembros de la Junta Directiva por la propuesta formulada.

«Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid», ha expresado el balear en su mensaje. Además, el deportista ha querido transmitir su predisposición ante esta nueva etapa institucional, acompañada por una fotografía de su infancia en la que aparece vestido con la equipación del club: «He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda».