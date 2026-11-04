El conjunto rojiblanco resistió hasta el descanso, pero las dianas de Lennart Karl y Konrad Laimer en la segunda mitad dieron el triunfo al equipo de Harry Kane en la cuarta jornada de la Champions League

El Atlético de Madrid no pudo mantener su fortaleza en el Estadio Metropolitano y cayó derrotado por 0-2 frente a un Bayern de Múnich que demostró su superioridad en la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League. El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone logró contener las acometidas del bloque bávaro durante los primeros cuarenta y cinco minutos, pero terminó cediendo en el segundo periodo debido a los desaciertos propios en la salida y elaboración del juego. Los tantos de Lennart Karl y Konrad Laimer sellaron el triunfo de la escuadra alemana, rompiendo una racha de nueve encuentros consecutivos sin conocer la derrota para el bando colchonero y dejando a la entidad madrileña en una situación compleja dentro de la clasificación continental que le obliga a reaccionar para no alejarse de la lucha por el acceso directo a los octavos de final.

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La antesala del choque no presentó el ambiente festivo de las grandes citas continentales. La previa estuvo condicionada por los continuos gestos de homenaje y el emotivo minuto de silencio guardado en memoria de Jesús de Miguel, el delantero del CD Tenerife fallecido recientemente tras sufrir una dura entrada durante un encuentro oficial. Tras el respetuoso tributo rendido por el público madrileño, la atención se centró en el césped para la disputa de un choque de elevada trascendencia para las aspiraciones europeas del conjunto rojiblanco.

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Resistencia e igualdad táctica en una primera mitad sin goles

Durante los primeros cuarenta y cinco minutos, las sensaciones del Atlético de Madrid sobre el terreno de juego resultaron positivas a pesar del dominio del balón ejercido por el equipo germano en la medular. El delantero noruego Alexander Sorloth se convirtió en la principal baza ofensiva de los locales al disputar y peinar balones en largo, generando opciones de peligro que ni Julián Álvarez ni Pablo Barrios —este último con un disparo de media distancia— lograron concretar. La zaga alemana mantuvo bajo estrecha vigilancia al ariete noruego, neutralizando sus remates en el área.

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En el área contraria, el atacante Michael Olise generó desequilibrio constante al encarar a Alejandro Grimaldo por su banda, aunque las aproximaciones de mayor entidad del Bayern de Múnich nacieron de la visión de juego de Harry Kane. El flamante Balón de Oro asistió a Lennart Karl dejándolo en posición franca en el centro del área, si bien el joven futbolista alemán no logró materializar la ocasión. Con este escenario de contención sobre Kane y falta de efectividad en los metros finales por parte del conjunto bávaro, se alcanzó el paso por los vestuarios con el marcador inicial intacto.

Los desaciertos en la segunda parte sentencian el choque para el Bayern

El equilibrio del encuentro se rompió en el inicio de la segunda mitad a causa de los desajustes defensivos del cuadro local. En el minuto 54, cuando el Bayern de Múnich presionaba en campo contrario, el Atlético de Madrid recuperó el balón, pero una falta de entendimiento entre Robin Le Normand y Marc Pubill en la salida del esférico propició la intercepción de Lennart Karl, quien superó a Jan Oblak con una precisa definición para colocar el 0-1.

La sentencia definitiva del compromiso llegó en el minuto 74 como consecuencia de una nueva imprecisión colchonera. Marcos Llorente perdió la posesión ante Alphonso Davies cuando este se encontraba en el suelo, permitiendo a Harry Kane habilitar al hombre libre con un cambio de orientación hacia la banda derecha. La incorporación de Konrad Laimer le permitió disponer de tiempo para armar un potente remate ajustado al larguero, resultando inalcanzable para Oblak. En los minutos finales, el colegiado anuló un tercer tanto al Bayern de Múnich por una serie de agarrones registrados en una acción a balón parado, confirmando el definitivo 0-2 que frena la dinámica del equipo de Simeone en la competición europea.