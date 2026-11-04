El tenista de Leganés cede en dos sets (6-3 y 6-4) en la segunda ronda del torneo francés ante un rival muy incisivo con el servicio y agresivo desde el fondo de pista, quedando a la espera de resultados ajenos para acudir a la cita de Turín

El tenista español Rafa Jódar ha quedado eliminado este martes en la segunda ronda del Masters 1.000 de París tras caer derrotado en dos sets frente al noruego Casper Ruud por 6-3 y 6-4. Este tropiezo en la pista dura bajo techo de la capital francesa complica de forma notable las opciones del jugador madrileño de clasificarse para las ATP Finals que se celebrarán este mes en Turín. El deportista de Leganés, que partía como noveno cabeza de serie en el cuadro parisino, no pudo dar continuidad a su reciente irrupción en el ‘Top 10’ mundial ante un oponente que se mostró especialmente firme con su saque y muy incisivo desde el fondo del terreno de juego.

Lee tambien: Horario, canal y dónde ver hoy por TV en directo el Rafa Jódar – Casper Ruud del Masters 1.000 de París

Con este triunfo en el recinto galo, el jugador nórdico, pupilo de la academia de Rafa Nadal, se tomó la revancha del enfrentamiento celebrado semanas atrás entre ambos en la cita de Shanghái. El resultado deja al joven tenista español en una posición comprometida en la carrera por obtener una de las tres plazas que todavía permanecen vacantes para el torneo de maestros, viéndose obligado a depender de acontecimientos ajenos para apurar sus posibilidades de estar presente en la capital piamontesa.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Ruud toma la ventaja en una primera manga marcada por las roturas iniciales

El choque comenzó con dudas para el jugador madrileño, que vio cómo su servicio era quebrantado en el segundo juego tras conceder dos opciones de rotura iniciales a su contrincante. Aunque Rafa Jódar dispuso de una oportunidad inmediata para reengancharse al marcador con una situación favorable de 15-40, Casper Ruud reaccionó con solidez para mantener la distancia y colocar el 0-3 a su favor en el casillero. A partir de ese instante, y a pesar de que el tenista de Leganés logró estrenar su cuenta con solvencia, la contundencia demostrada por el exnúmero dos del mundo al saque decantó la balanza de su lado durante todo el parcial.

Lee tambien: Horario y dónde ver el debut de Novak Djokovic ante Valentin Vacherot en el Rolex Paris Masters 2026

El tenista de Leganés consiguió salvar una bola de set en contra en el octavo juego del encuentro. Sin embargo, en el siguiente turno de saque, Ruud no dio opción y certificó el primer parcial por un tanteo de 6-3 tras 39 minutos de disputa sobre la pista parisina, haciendo valer la ventaja obtenida en el arranque del duelo.

Un quiebre de ventaja insuficiente y la sentencia definitiva en el segundo set

La segunda manga se inició con una versión más entonada por parte del tenista español. Tras adelantarse en el marcador conservando su servicio, Jódar asestó un zarpazo en el cuarto juego al conseguir un quiebre en blanco que situaba el 3-1 y abría la esperanza de una posible remontada. No obstante, la ventaja duró poco para el jugador madrileño, que entregó de inmediato su saque en el juego posterior tras cometer varios errores no forzados, devolviendo la iniciativa al marcador (3-2).

Con la igualdad reflejada en la pista (4-4), la efectividad del tenista de Leganés con su segundo servicio volvió a resentirse. Ruud no desaprovechó la oportunidad en el noveno juego para convertir una nueva bola de ‘break’ que le ponía por delante (4-5). Acto seguido, el jugador noruego selló la victoria a la primera con su saque, apoyándose en tres servicios directos consecutivos —el último ejecutado a 212 km/h— para cerrar el encuentro al cabo de una hora y 18 minutos de juego. Rafa Jódar se despide del torneo con un balance de 16 golpes ganadores y un 39% de puntos ganados con el segundo servicio.