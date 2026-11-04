El sindicato de futbolistas ha pedido formalmente a la RFEF, LaLiga y la UEFA el aplazamiento de la jornada en Primera y Segunda División ante la trágica pérdida del delantero del CD Tenerife

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha solicitado de manera formal a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a LaLiga y a la UEFA la suspensión de todos los partidos que se disputen en territorio español entre el 3 y el 9 de noviembre. La iniciativa persigue que no se celebre la jornada 12 de la Primera División ni la jornada 13 de la Segunda División, así como los compromisos de competiciones europeas previstos en ese marco temporal, tras el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife de 30 años. Desde la organización sindical han remarcado que «la muerte de nuestro compañero Jesús de Miguel supone un golpe irreparable para toda la familia del fútbol», defendiendo la necesidad de detener la actividad competitiva en todo el país.

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La propuesta formal del sindicato se fundamenta en la normativa vigente, acogiéndose concretamente a los artículos 3 y 158.1 del Reglamento de Competiciones de la RFEF, preceptos que contemplan la suspensión de encuentros y torneos ante circunstancias de carácter excepcional. «Entendemos que hay momentos en los que el fútbol debe detenerse», ha subrayado la AFE a través de un comunicado público. A la espera de que los organismos reguladores emitan un pronunciamiento oficial, la incertidumbre rodea la disputa de los próximos choques ligueros tras confirmarse la trágica noticia sobre el atacante del cuadro tinerfeño.

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Gestiones al más alto nivel y complejidad en el calendario de Primera División

Para impulsar esta medida, la directiva del sindicato se ha desplegado activamente. El presidente de la AFE, David Aganzo, y el secretario general de la entidad, Diego Rivas, se han desplazado hasta Tenerife para trabajar sobre el terreno en la viabilidad de la propuesta. Asimismo, desde primera hora de la mañana, la cúpula sindical ha mantenido contactos directos con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol para analizar el margen de actuación. Como primer antecedente en el calendario de esta semana, ya se ha decretado el aplazamiento de las eliminatorias correspondientes a la Copa del Rey y a la Copa de la Reina.

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A pesar de los esfuerzos del estamento de los futbolistas, desde la propia AFE admiten que la aprobación del parón podría encontrar mayores dificultades operativas en la Primera División, condicionado por la estrechez del calendario oficial y los compromisos internacionales. No obstante, las conversaciones entre las partes se mantienen abiertas para determinar si finalmente se detiene la competición durante el fin de semana. La decisión final quedará a expensas de la resolución que adopten conjuntamente la RFEF, LaLiga y los estamentos organizadores.

Muestras de condolencia y recuerdo a la figura del futbolista del CD Tenerife

Paralelamente a las gestiones administrativas y reglamentarias, la Asociación de Futbolistas Españoles ha querido manifestar públicamente su pesar por el fallecimiento del delantero de 30 años. A través de un mensaje difundido en la red social X, la representación sindical ha expresado su «inmensa tristeza» por la pérdida, poniendo de relieve la trayectoria deportiva del atacante y la vinculación que mantenía con el colectivo profesional.

«El vacío que deja es enorme. Su compromiso con el colectivo de futbolistas y su pasión por el fútbol permanecerán por siempre con nosotros», ha reflejado el comunicado de la AFE. La organización encabezada por David Aganzo ha transmitido su solidaridad, afecto y apoyo a los familiares, allegados y compañeros de vestuario de Jesús de Miguel, concluyendo que la figura del futbolista del CD Tenerife perdurará en el recuerdo de toda la familia que integra el fútbol español.