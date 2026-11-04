El Real Madrid afronta este miércoles un exigente compromiso en el Allwyn Arena frente al AEK de Atenas.

José Mourinho planifica rotaciones obligadas ante la cita en suelo heleno

El conjunto blanco aterriza en la capital griega tras firmar una trayectoria impecable en el torneo europeo, donde se mantiene intratable después de superar con solvencia al Inter (2-1), la Roma (3-4) y el Leipzig (4-1). Sin embargo, las exigencias del calendario nacional han condicionado la planificación del técnico, José Mourinho, quien se encuentra obligado a introducir modificaciones en su once inicial debido a la programación de la próxima jornada de Liga, que fijó para el sábado la visita del equipo a Mestalla.

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Esta tesitura abre la puerta de la titularidad a futbolistas como Carreras o Rüdiger, destinados a asumir galones en la retaguardia madrileña. Por su parte, la parcela ofensiva recupera el concurso de Vinícius. El delantero brasileño, sancionado en el campeonato doméstico con cuatro partidos, está llamado a ser una pieza determinante en Atenas y se sumará al tridente de ataque junto a Kylian Mbappé y Jude Bellingham. El entramado ofensivo del equipo merengue puede completarse con Brahim Díaz o con Diomande, un jugador que ha incrementado su protagonismo ante las ausencias ligueras del internacional brasileño sobre el césped.

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Un AEK sólido como local y amenazado por la excentricidad del exmadridista Jović

En frente, el AEK de Atenas confía en la fortaleza de su feudo para frenar el ímpetu del gigante español. El combinado dirigido por Marko Nikolić presenta unos números sobresalientes en el Allwyn Arena, donde ha cosechado la victoria en los siete encuentros disputados esta temporada —incluyendo el triunfo europeo frente al LASK por 1-0— y apenas ha encajado un solitario gol en contra. No obstante, los helenos afrontan el duelo con ciertas dudas derivadas de su irregularidad general, reflejada en el hecho de haber sumado únicamente un triunfo en sus últimos cinco compromisos oficiales.

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El peligro ofensivo del conjunto griego gravita en gran medida sobre las botas de Luka Jović. El delantero serbio, con pasado en el club blanco donde dejó un registro de tres goles y cinco asistencias en 51 partidos, encabeza las aspiraciones locales en un once en el que también figuran nombres como los de Brignoli o Strakosha en la portería, además de Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios, Majer, Marin, Vitális, Koita y Varga.

Horario, canales de televisión y detalles del encuentro europeo

El enfrentamiento entre el AEK Atenas y el Real Madrid se disputa hoy, miércoles 4 de noviembre de 2026, en el estadio Allwyn Arena a partir de las 18:45 horas. Los aficionados que deseen seguir el desarrollo del encuentro en directo por televisión podrán hacerlo a través de Movistar Plus+, concretamente mediante su canal M+ Liga de Campeones.

El arbitraje de este duelo clave de la cuarta jornada correrá a cargo del colegiado italiano Maurizio Mariani, en una noche donde los blancos pretenden certificar sensaciones y dar un paso de gigante hacia la siguiente ronda continental.