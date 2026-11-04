El conjunto de Hansi Flick dominó de principio a fin el encuentro disputado en el Camp Nou con un gol de Lamine Yamal y un doblete de Raphinha tras un emotivo minuto de silencio

El FC Barcelona certificó su regreso a la senda del triunfo en la Champions League tras imponerse con claridad al Aston Villa en el Camp Nou. Tras superar la reciente dinámica negativa generada por las derrotas ante el París Saint-Germain y el Real Madrid, y tras reencontrarse con la victoria en la competición doméstica frente al Alavés, el equipo dirigido por Hansi Flick desplegó una actuación de elevada intensidad para superar al conjunto inglés entrenado por Unai Emery. Antes del inicio de la cita continental, el feudo azulgrana guardó un emotivo minuto de silencio en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario de Urda y del fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel.

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El choque arrancó con una clara declaración de intenciones por parte del cuadro local, evidenciada en la presión alta ejercida desde el saque de centro, donde Fermín López cometió una falta en el inicio del duelo. Esa propuesta de ahogar la salida de balón británica dio sus frutos a los siete minutos de juego. El centrocampista visitante Joao Gomes cometió un error en la entrega que aprovechó Lamine Yamal en la frontal del área; el atacante recogió el esférico y ajustó un preciso disparo al palo largo, a media altura, para inaugurar el marcador y situar el 1-0 en el recinto barcelonista.

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La reacción del Aston Villa y la solidez de Joan García

A pesar del tempranero golpe recibido, el Aston Villa reaccionó buscando la portería contraria sin renunciar a su propuesta táctica. En el minuto posterior al tanto de Lamine Yamal, el equipo de Unai Emery dispuso de dos llegadas consecutivas para igualar la contienda. Primero fue el lateral Matty Cash quien probó suerte con un potente lanzamiento, y posteriormente el propio Joao Gomes buscó resarcirse de su fallo inicial tras el saque de esquina derivado de la jugada anterior. Sin embargo, ninguna de las dos tentativas logró inquietar al guardameta azulgrana Joan García.

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El FC Barcelona pudo haber ampliado su renta antes del descanso a través de Anthony Gordon, quien no logró concretar una acción similar tras una pérdida en la salida del conjunto británico. A lo largo del primer acto, el Aston Villa continuó intentando aproximarse al área rival con más empuje que efectividad, acusando la falta de precisión en la toma de decisiones ofensivas. En las ocasiones en las que la escuadra visitante logró superar la estructura defensiva culé, la figura de Joan García emergió con sobriedad para mantener la ventaja local antes del paso por los vestuarios.

Doblete de Raphinha en el segundo tiempo para sentenciar el choque

La reanudación confirmó la superioridad del FC Barcelona, que saltó al césped dispuesto a certificar el triunfo. Siete minutos después del inicio de la segunda parte, una combinación entre Fermín López y Raphinha permitió al capitán azulgrana recibir un pase filtrado sin marca en la frontal del área. El atacante brasileño definió ajustando el balón junto al palo corto para colocar el 2-0 y encarrilar la victoria de forma definitiva ante un rival que no encontró respuesta sobre el terreno de juego.

Superada la hora de encuentro, el equipo de Hansi Flick cerró el marcador con una acción por banda. João Cancelo sirvió un centro preciso con el exterior del pie hacia el corazón del área, donde Raphinha apareció para empujar el esférico al fondo de la red, firmar su doblete personal y fijar el 3-0 definitivo. Con esta plácida victoria ante el Aston Villa, el FC Barcelona confirma la recuperación de sus mejores sensaciones competitivas tanto en el torneo nacional como en el escenario europeo.